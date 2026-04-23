Israel mata a cinco gazatíes, tres de ellos niños, en un bombardeo al norte de la franja

Gaza, 23 abr (EFE).- El Ejército israelí mató anoche a cinco gazatíes, tres de ellos niños, en un ataque aéreo con dron contra "un grupo de civiles" en la zona de Beit Lahia (norte de la Franja), informó este jueves el Hospital Shifa al que fueron trasladados los cadáveres.

El centro médico detalló que el ataque se produjo aproximadamente a las 23:30 hora local del miércoles y que "otras personas resultaron heridas".

Las cinco víctimas mortales de este nuevo ataque israelí, de acuerdo al Hospital Shifa, son: Salah Mahmoud Al-Abed (12 años), Abdullah Mahmoud Al-Abed (9 años), Mohammad Baha Nabil Balousha (14 años), Alaa Nabil Hussein Balousha (46 años) y Anas Ihab Saeed Abu Ful (19 años).

Por otra parte, la pasada madrugada también otro drón mató a un gazatí, pero en la zona de Jan Yunis (sur de la Franja).

"Alrededor de la 1:00 de la madrugada, un dron israelí atacó una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el área de Mawasi, en Jan Yunis. Una persona falleció y varias resultaron heridas", reportó, en este caso, el Hospital Nasser de Jan Yunis.

El Ejército israelí solo se ha pronunciado hasta el momento con un comunicado en el que se ofrecen detalles muy limitados.

Según su versión, un "incidente" ocurrió en el norte de la Franja, cuando el Ejército disparó contra una persona que, según la nota castrense israelí, operaba en la zona de la línea amarilla, a quien describieron como un "terrorista" y que se acercó a las tropas representando "una amenaza inmediata".

En otro suceso en el sur de Gaza, una segunda persona perdió la vida por supuestamente haber cruzado la línea amarilla y, como justifica constantemente Israel, aproximarse al lugar donde está desplegado su Ejército y declararlo igualmente "una amenaza inmediata":

La línea amarilla es la línea de demarcación dentro de Gaza donde se acantonó el Ejército israelí desde la primera fase del "alto el fuego", que entró en vigor el 10 octubre del año pasado, que en la práctica Israel viola prácticamente a diario y donde ha matado a más de 780 personas desde entonces.

En total, más de 72.550 personas (entre ellas, 21.000 niños) han muerto por fuego israelí en Gaza desde que el Ejército lanzara su brutal ofensiva tras los ataques de Hamás de octubre de 2023. EFE

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