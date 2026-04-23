Bankinter gana 291 millones de euros en el primer trimestre, un 8% más

Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 291 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un alza del 8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la entidad en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El Grupo Bankinter inicia el ejercicio 2026 con un crecimiento rentable y equilibrado del negocio, una mejora de los márgenes y una mayor diversificación de los ingresos en todas las geografías en las que opera. Esta evolución se apoya en un modelo diferencial, un balance de alta calidad y una estricta disciplina en costes y riesgo", ha defendido el banco.

El margen de intereses trimestral de Bankinter arrancó el año con una mejora del 5,5%, hasta los 571 millones de euros. Además, las cuentas también reflejan el incremento de otras actividades, como la de gestión de activos, intermediación bursátil, negocio transaccional de empresas o seguros, productos y servicios que generan mayores ingresos por comisiones.

De esta forma, las comisiones netas alcanzaron los 203 millones de euros entre enero y marzo de 2026, un 8,1% más que el mismo periodo de 2025.

Con todo ello, el margen bruto de Bankinter, que recoge la totalidad de los ingresos, cerró el tercer mes del presente año en 779 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo del año previo.