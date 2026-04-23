Al menos dos muertos y diez heridos tras una noche de ataques rusos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

Al menos dos personas han muerto y otras diez, dos de ellas menores, han resultado heridas en la madrugada de este jueves a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército ruso en el este de Ucrania, concretamente en el óblast de Dnipropetrovsk, cuya capital, Dnipro, aglutina el grueso de víctimas.

"En Dnipro, nueve personas han resultado heridas y dos han fallecido", ha informado el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, en un comunicado difundido en redes en el que ha recogido los ataques rusos registrados en la región durante la madrugada.

Poco antes, el propio Ganzha ha precisado que dos de los heridos son dos "niñas de 9 y 14 años" y han sido hospitalizadas, como también ha sido el caso de otros tres adultos. "Los médicos califican el estado de todos ellos como moderado", ha indicado.

Asimismo, el dirigente regional ha señalado que el bombardeo de la capital regional ha provocado "daños en un edificio de trece plantas, una tienda, un coche, un edificio administrativo y un edificio en desuso".

No obstante, las fuerzas rusas también han atacado el distrito de Nikopol, incluida la propia localidad Nikopol y las de Mirivska, Marhanetska, Pokrovska y Chervonogrihorivska. El bombardeo ha provocado heridas a "una mujer de 64 años", ha afirmado el gobernador, que ha informado de daños en "infraestructuras, una vivienda particular y un garaje".

Asimismo, Ganzha ha recogido también "un incendio en Krivói Rog" que ha afectado a "infraestructuras", si bien no ha hecho alusión a ningún balance de víctimas.

Por otra parte, llegado el amanecer, Oleksandr Ganzha ha declarado también, en otro mensaje en redes, que "esta noche, unidades de la Fuerza Aérea Vostok han derribado 40 drones enemigos sobre la región de Dnipropetrovsk".