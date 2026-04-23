Ataque de drones ucranianos deja por segundo día consecutivo muertos en Bélgorod y Samara

Moscú, 23 abr (EFE).- Los ataques con drones de Ucrania se cobraron por segundo día consecutivo víctimas mortales en las regiones rusas de Samara y Bélgorod.

"En la aldea de Repiajovka un civil falleció a consecuencia del ataque de un dron contra una propiedad privada", informó el gobernador de la región fronteriza de Bélgorod, Viacheslav Gladkov.

El funcionario añadió que el padre de la víctima resultó herido en el mismo ataque.

Por otro lado, el gobernador de la región de Samara, a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú, Viacheslav Fedorhishev, comunicó de otro muerto a consecuencia de la caída de restos de un dron derribado.

Acto seguido dictó que el horario de clases de las escuelas de las localidades de Samara y Novokuibishevsk pasan a turno de tarde.

Medios de comunicación ucranianos afirman que una instalación petroquímica de Novokuibishevsk resultó dañada durante el ataque.

También se comunicó del incendio de una estación de bombeo de petróleo en la región de Nizhni Nóvgorod, aunque las autoridades regionales no han confirmado ningún ataque contra dicho territorio.

Según el Ministerio de Defensa, los sistemas de defensa antiaérea derribaron la pasada noche 154 drones ucranianos en las regiones rusas de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Nizhni Nóvgorod, Rostov y Samara.

Además, interceptaron drones sobre la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, el mar de Azov y el mar Negro.

Ayer, a causa de ataques de drones ucranianos murieron dos personas en Samara y una en Bélgorod.EFE