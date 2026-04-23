Chayo Mohedano, indiferente al frío reencuentro de Gloria Camila y Rocío Flores en la Feria: "Cosas secundarias"

38 días después de que Gloria Camila bloquease a Rocío Flores tras una fuerte discusión que dinamitaba la maravillosa relación de la que han presumido siempre, tía y sobrina se han visto las caras en la Feria de Abril. Tal y como ha revelado la periodista Leticia Requejo en 'El tiempo justo', fue el martes 21 por la noche cuando ambas se reencontraron frente a frente en el Real y, aunque se saludaron con dos besos, habría sido un momento marcado por la frialdad más que por la emoción, y cada una habría continuado su camino tras una breve conversación.

Después de este encuentro casual, la hija de Rocío Carrasco habría dado un paso al frente y, aunque todavía no se siguen en redes sociales, habría dado un 'like' a la última publicación de la hija de José Ortega Cano, sentando así las bases para una posible reconciliación.

La primera en pronunciarse sobre el 'cara a cara' entre Gloria y Rocío -a las que quiere por igual-, Chayo Mohedano, que indiferente ha preferido echar balones fuera para no dar su opinión sobre si cree que el acercamiento es posible: "Mira, yo lo que te voy a decir es que venimos todos con mucha predisposición de pasarlo bien, de estar en familia, que es maravilloso, de estar con amigos, y poco te voy a decir de cosas secundarias" ha sentenciado, dejando entrever que le parece 'poco importante' el enfado de sus primas.

Con un estilismo que ha causado gran sorpresa a su paso por el Real, ya que en lugar del clásico traje de flamenca ha lucido una falda vaquera larga y una blusa roja con pequeños volantitos en la manga, la hija de Rosa Benito ha revelado exultante que hace "9 años" que no venía a la Feria, reconociendo emocionada que este plan tan especial con su marido Andrés Fernández ha sido posible "porque mi madre se ha quedado con mis hijos".