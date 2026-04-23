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La ONU pide la "urgente derogación" de la ley que estigmatiza al colectivo LGTBI tras el fallo del TJUE

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Naciones Unidas ha aplaudido el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra Hungría por una ley discriminatoria contra la comunidad LGTBI y ha reclamado la "urgente derogación" de esta legislación, impulsada por el Gobierno de Viktor Orbán.

"Aplaudimos el fallo del TJUE indicando que la ley anti LGTBI de 2021 viola los Derechos Humanos fundamentales", ha dicho la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha recalcado que "la dignidad humana, la privacidad, la vida familiar, la libertad de expresión y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género son innegociables". "Estas cláusulas legales en Hungría deben derogarse de forma urgente", ha zanjado.

El TJUE dictó el martes que Hungría viola los derechos fundamentales del colectivo LGTBI por promover una ley que les estigmatiza y margina, al vincular la homosexualidad o el cambio de sexo con prácticas delictivas como la pedofilia. Así, estableció por primera vez en un recurso contra un Estado miembro que se ha producido una violación del artículo 2 del Tratado de la Unión, que enuncia los valores en los que se fundamenta la Unión Europea.

El caso se remonta a 2021, cuando el Parlamento húngaro adoptó una reforma promovida por el Ejecutivo de Orbán para, bajo el marco de reforzar la lucha contra la pedofilia, introdujo medidas que discriminan y estigmatizan a los homosexuales en particular y al colectivo LGTBI en general, por ejemplo al censurar charlas sobre homosexualidad en los centros escolares por vincularlo a comportamientos delictivos.

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