La resurrección de 'Rino' y la cuarta Copa Real

La Real Sociedad culminó en La Cartuja cuatro meses de ensueño con la consecución de la Copa del Rey, bajo las órdenes de un Pellegrino Matarazzo que se hizo cargo del equipo vasco en enero, como una gran incógnita, y logró una resurrección para la historia.

El equipo 'txuri-urdin' se había encomendado esta temporada de cambio de ciclo a Sergio Francisco, en busca de devolver la chispa a un equipo que había terminado algo desgatado la exitosa etapa de Imanol Alguacil. El técnico de Irún fue destituido a mediados de diciembre y su sustituto fue un estadounidense.

Matarazzo, de 48 años y sin hablar español ni mucho menos euskera, había hecho carrera en Alemania, sobre todo logrando un ascenso con el Stuttgart. En San Sebastián cayó de pie, y levantó a la Real de una crisis de resultados que le hacían coquetear con la zona de descenso, hasta pelear por la zona noble.

La resurrección del calmado 'Rino', un enamorado de la Playa de la Concha, de los pinchos, alimentó la fe en algo más que una temporada de transición. Un equipo de nuevo aguerrido, en comunión perfecta con Anoeta, y con un juego vertical que recuperó la mejor versión de los Oyarzabal, Guedes y Barrenetxea, además de explotar el talento de Jon Martín o Jon Gorrotxategi.

La confianza se dejó notar también en partidos igualados que sacaron adelante, en saber sufrir, y aferrarse por ejemplo a la Copa. Tras eliminar al CA Osasuna en los penaltis, cayeron Deportivo Alavés y Athletic Club, para plantarse en otra final, como la aplazada a 2021, por la Copa del año anterior, y que levantaron los vascos sin afición en la grada por el covid.

Entonces, habían pasado 34 años desde el anterior título copero. Este sábado, cinco después, la Real volvió a celebrar una Copa, la cuarta de su historia. Los de San Sebastián aprovecharon su resurrección para agrandar las vitrinas y, además, asegurar su presencia en la próxima Liga Europa y en la Supercopa de España.

Unai Marrero, héroe en la tanda contra Osasuna, dio la razón a la gestión de la portería por parte de Matarazzo, y detuvo los penaltis de Alexander Sorloth y Julián Álvarez. La Real salió campeona de La Cartuja en una final de infarto contra el Atlético de Madrid, con el baño de masas que no se pudo dar en 2021, y rubricó un cambio de rumbo que no olvidarán bajo la batuta de 'Rino'.