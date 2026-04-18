Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EEUU levante el bloqueo

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado en la tarde del sábado el cierre del estrecho de Ormuz a todo buque civil y ha advertido de que solo lo levantará cuando Estados Unidos desista de su bloqueo de los puertos iraníes.

"Después de la violación del acuerdo de alto el fuego, el enemigo estadounidense no levantó el bloqueo naval sobre los buques y puertos iraníes, así que el estrecho de Ormuz quedará cerrado desde esta tarde y hasta que el bloqueo se levante", ha explicado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la televisión pública iraní IRIB.

Por ello, advierten de que "ningún buque de ningún tipo debe levar anclas en el golfo Pérsico ni el mar de Omán ni aproximarse al estrecho de Ormuz" porque sería considerado "cooperación con el enemigo" y ese buque que incumpla la orden "será un objetivo".

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha resaltado en esa misma línea que el estrecho de Ormuz "está bajo control de la República Islámica de Irán" tras "responder con decisión al intento de Estados Unidos de retirar las minas", lo que denunció como una violación del alto el fuego.

"La situación escaló hasta cerca de la confrontación, pero el enemigo se retiró. Si hay tráfico ahora mismo en el estrecho es porque el control del estrecho está en nuestras manos", ha afirmado.

Qalibaf ha criticado además el bloqueo estadounidense por ser "una decisión imprudente e ignorante". "Es imposible que otros pasen por el estrecho si nosotros no podemos. Si Estados Unidos no levanta el bloqueo, el tránsito a través del estrecho de Ormuz estará restringido, indudablemente", ha advertido.