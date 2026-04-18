Matarazzo: "Tenemos unos jugadores increíbles"

Sevilla, 18 abr (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, se ha mostrado pletórico tras lograr el título de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en los penaltis y ha manifestado que el logro es obra de "unos jugadores increíbles" y "fantásticos".

Materazzo, ovacionado al llegar a la sala de prensa, ha expresado su orgullo por el título conquistado y, además, por formar parte de la historia del club y de dirigir a un grupo de futbolistas al que ha considerado artífice del título copero.

El técnico de Nueva Jersey señaló que "el momento es real, está pasando" después de que se trabaje y se visualicen logros como el logrado en La Cartuja, en el que destacó la labor del guardameta Unai Marrero: "decidí que jugara, confío en Unai y en su fuerza", dijo.

Subrayó el control que mantuvo su equipo sobre el ataque de los de Diego Simeone y, además, el haber sabido sufrir en la segunda mitad y mantener el carácter de un equipo "muy especial" que ha dado "una gran alegría a mucha gente" y que garantizó que mantendrá su ambición en liga.