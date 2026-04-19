Jokin Aperribay: "Estaba convencido de que íbamos a ganar, hubiese sido un fuerte mazazo"

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, calificó de "extraordinario" el desenlace de la final de Copa del Rey este sábado en los penaltis, campeones "con todos los honores" por cuarta vez en su historia y de nuevo tras la reciente en 2021.

"Partido de mucha tensión. Yo estaba convencido de que íbamos a ganar, cuando ganas de penalti tienes un poco de suerte, pero ha sido una gran final, con dos equipos que lo han dado todo", dijo ante los medios en La Cartuja (Sevilla), tras superar al Atlético de Madrid en la tanda.

El dirigente 'txuri-urdin' elogió a los suyos. "Es algo extraordinario. El esfuerzo ha sido enorme, contra uno de los mejores equipos de Europa. La Real ha hecho un partidazo y ha sido campeona con todos los honores", afirmó.

"Me gustaría felicitar a las dos aficiones, el comportamiento ha sido muy bueno. Veníamos con dudas, o con miedos, pero el comportamiento ha sido extraordinario. Dar las gracias a la afición 'txuri-urdin' sobre todo", añadió.

Por otro lado, Aperribay confesó que hace cinco años echó de menos a la afición, aunque fue una final para el recuerdo igualmente, y destacó la actuación protagonista este sábado de la Real contra el Atlético. "Hemos ido empatados o por delante, perder hubiese sido un fuerte mazazo, es una enorme alegría", apuntó.

"Quitar las dudas. La confianza y la evolución de distintos conceptos era muy importante y lo ha logrado. Dio con la tecla desde el principio. Le agradezco de corazón que esté con nosotros y que siga por mucho tiempo", terminó, valorando la manera en que Pellegrino Matarazzo levantó al equipo desde enero.