Pellegrino Matarazzo: "Mi sentimiento es que solo es el principio"

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se mostró "muy contento" y emocionado con el "increíble" viaje y final en la Copa de Rey, ganando el título este sábado en La Cartuja (Sevilla) en la tanda de penaltis contra el Atlético de Madrid.

"Ha sido el trabajo diario y el compromiso que hemos tenido todos con el club. Todo el mundo ha estado involucrado. Todo el club, los aficionados, que nos han apoyado, ha sido un viaje increíble, pero mi sentimiento es que es solo el principio", dijo en rueda de prensa, tras la Copa ganada con el decisivo penalti de Pablo Marín.

"Fue el momento en el que me di cuenta que esto es real, que estaba pasando de verdad. Siempre trabajas, visualizas el éxito, pero hasta que no cruzas la línea de meta, no te das cuenta", afirmó, antes de hablar de Unai Marrero en portería.

El estadounidense no cambió a su portero en la Copa y este detuvo los dos primeros lanzamientos de la tanda. "Unai tuvo un partido fantástico, me encanta ver cómo aprovecha la energía de los aficionados. No es una coincidencia que parara los dos primeros penaltis. Es un trofeo para todo el equipo", apuntó.

"Fue importante controlar el partido lo mejor que pudimos, no permitir muchos contraataques. Defender con once hombres, comprometidos, no fue perfecto, tuvimos que sufrir, sobre todo en la segunda parte, pero lo que define a este equipo es la habilidad de recuperar fuerzas, volver a los partidos. El carácter de este equipo es lo que le hace especial y por lo que ganamos", añadió.

Matarazzo recordó la épica vivida durante la Copa y deseó que su equipo siga compitiendo hasta el final de la temporada. "La Copa ha sido un viaje increíble. Todos los partidos han sido especiales, desde que llegamos, y terminamos con otro partido muy especial. Estoy muy contento. Tenemos jugadores muy buenos. El cuerpo técnico trabajó, pero los jugadores lo han hecho increíble", dijo.

"Siempre vamos a por el máximo. Empujaremos (para ser quintos), es importante seguir. Ahora hemos ganado un título, nos hemos clasificado para Europa pero espero que sigamos ambiciosos. Quedan siete partidos en Liga y podemos hacerlo mejor", terminó.