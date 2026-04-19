Ander Barrenetxea: "En los penaltis nos ha tocado nuestra grada y eso a Marrero le pone cachondo"

El futbolista español Ander Barrenetxea, delantero de la Real Sociedad, ha elogiado a su compañero Unai Marrero tras haber parado dos penaltis en su exitoso desenlace contra el Atlético de Madrid para conquistar la Copa del Rey Mapfre, ya que al portero 'txuri-urdin' le ponía "cachondo" que esa tanda fuese en la grada de su afición.

"No habíamos prácticamente ni practicado los penaltis. Y, bueno, la suerte también que nos ha tocado nuestra grada y eso a Marrero le pone cachondo", se sinceró Barrenetxea en la zona mixta del Estadio de La Cartuja después de haber sumado la cuarta Copa al palmarés de la Real.

"No te voy a mentir si te digo que no me temblaban las piernas cuando he salido a calentar. Ha sido una locura. Muy contentos, la verdad que tener aquí a toda la gente de Donosti es una alegría inmensa y poder celebrar con ellos pues... una locura", insistió al respecto.

Luego admitió haber tenido "una tensión increíble" durante todo el partido. "Creo que se ha visto que el Atlético de Madrid, en Champions y todo, pues que es un equipazo. Que es muy difícil ganarles y al final a los penaltis hemos conseguido llevarnos la victoria", resumió.

Además, se alegró por las dos paradas de Marrero. "Lo conozco desde los 12 años prácticamente y verle así para mí... yo estaba emocionado. Cuando le veía, o sea, tenía ganas de llorar, de verle todo lo que hace. Y nada, una locura. Muy contento por él", subrayó Barrenetxea.

Él mismo abrió el marcador de cabeza a los 14 segundos. "Yo ni me lo creía. Meto pocos goles de cabeza, pero la verdad que ha sido el mejor posible", recalcó. "Todavía necesito unos días para asimilarlo, ahora es momento de disfrutar y ya tendremos tiempo para asimilarlo porque creo que esto no pasa muchas veces", concluyó en sus declaraciones.