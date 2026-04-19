Muere un joven palestino por disparos de las fuerzas israelíes en el sur de la Franja de Gaza

Al menos un joven ha muerto y varias personas más han resultado heridas, entre ellas un niño, durante un ataque con armas de fuego perpetrado a última hora de este sábado por las fuerzas israelíes en la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza.

El fallecido ha sido identificado como Youssef Hassan, quien se vio sorprendido por disparos procedentes de vehículos israelíes que se encontraban estacionados en el noroeste de la mencionada ciudad, ha informado la agencia palestina de noticias Wafa citando fuentes médicas que han reportado además que un niño ha resultado herido por fuego israelí en Mawasi, también en Rafá.

En total, desde el alto el fuego del 11 de octubre, han muerto 773 palestinos y 2.171 han resultado heridos. Desde el 7 de octubre de 2023, inicio de la ofensiva militar israelí, son 72.549 los muertos y 172.274 los heridos.