Tedros denuncia dos ataques en las inmediaciones de uno de los mayores hospitales del sur libanés, en Tebnín

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado este miércoles dos ataques consecutivos entre el domingo y el martes de esta semana en las inmediaciones del Hospital Público de Tebnín, "uno de los centros para el tratamiento de traumatismos más concurridos del sur del país", que resultaron en lesiones para once trabajadores y daños al servicio de urgencias.

"El Hospital Público de Tebnín, en Líbano, uno de los centros para el tratamiento de traumatismos más concurridos del sur del país, sufrió daños a causa de dos ataques consecutivos en las inmediaciones, ocurridos los días 12 y 14 de abril", ha lamentado Tedros en un comunicado en redes.

En el mismo, ha precisado que "once trabajadores resultaron heridos", mientras que "el servicio de urgencias --incluido el equipo esencial, como respiradores, monitores, camillas y carros--, sufrió daños", además de "la farmacia y las consultas externas" del complejo hospitalario.

A su vez, el director de la OMS ha señalado que la organización ha registrado desde el inicio de la guerra "133 ataques contra los servicios de salud, con 88 muertos y 206 heridos", mientras que "15 hospitales y 7 centros de atención primaria han sufrido daños, y 5 hospitales y 56 centros de atención primaria han cerrado".

"El acceso humanitario al sur de Líbano se ha visto gravemente restringido, lo que dificulta el apoyo a los centros de salud y limita el acceso de la población a la atención esencial", ha denunciado, al tiempo que ha señalado que "la OMS está prestando apoyo para el mantenimiento urgente del servicio de emergencias en función de las necesidades prioritarias, mientras que los servicios hospitalarios siguen funcionando a pesar de la presión".

En este contexto, Tedros ha reiterado su llamamiento a que "se protejan de inmediato los centros de salud, los trabajadores sanitarios, las ambulancias y los pacientes".

"Debe haber un acceso humanitario seguro, sostenido y sin obstáculos en todo el Líbano, de modo que los servicios que salvan vidas puedan prestarse sin demora y sin riesgo para quienes prestan o reciben la atención", ha apostillado apenas unas horas después de que una nueva serie de ataques israelíes en el sur de Líbano se haya saldado con la muerte de tres trabajadores sanitarios en la ciudad de Nabatiye, según ha indicado el Ministerio de Sanidad libanés.