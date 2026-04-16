La economía de Ecuador crecerá un 2,5 % en 2026, según el Banco Central

Quito, 15 abr (EFE).- La economía de Ecuador crecerá un 2,5 % en 2026, según las últimas previsiones publicadas este miércoles por el Banco Central del país andino (BCE), lo que supone una mejora de 0,7 puntos porcentuales frente a la proyección difundida en septiembre de 2025.

Según la institución monetaria, la economía ecuatoriana mantendrá una trayectoria de recuperación y estabilidad, con un crecimiento promedio del 2,8 % en el periodo 2027-2029, impulsado principalmente por el dinamismo de la demanda interna y, en menor medida, por una contribución positiva del sector externo.

El Banco Central recordó que en 2025 la economía creció un 3,7 %, impulsada por las exportaciones no petroleras, el consumo de los hogares y la recuperación de la inversión, lo que sentó una "base favorable" para las proyecciones de los próximos años.

En el frente externo, la institución proyectó para 2026 un superávit en cuenta corriente de 6.420 millones de dólares, menor que en 2025 y sostenido por las exportaciones no petroleras, el desempeño del sector minero.

También anticipó que el flujo de remesas, aunque se moderará, seguirá en niveles históricamente altos.

Además, estimó que la inflación se mantendrá baja y estable, con un promedio de 1,8 % en 2026, en línea con el esquema de dolarización, mientras que el crédito al sector privado crecería un 10 %, favorecido por un entorno de alta liquidez y por políticas de acceso al financiamiento. EFE