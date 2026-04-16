La producción industrial china frena hasta el 5,7 % interanual en marzo

Shanghái (China), 16 abr (EFE).- La producción industrial en China creció un 5,7 % interanual en marzo, lo que supone una ralentización de 0,6 puntos frente a la lectura del primer bimestre, según datos oficiales divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

La cifra, no obstante, mejora los pronósticos más extendidos entre los analistas, que esperaban una frenada todavía más pronunciada, hasta en torno a una subida del 5,5 % interanual.

De los tres grandes sectores en los que la ONE dividió este indicador, el que más aumentó su producción en marzo fue el manufacturero (+6 %), seguido del minero (+5,7 %) y, por último, del de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+3,5 %).

En el global del primer trimestre, la producción industrial china creció un 6,1 %, lo cual, según destacó la ONE, supone un avance de 1,1 puntos con respecto al último cuarto de 2025.

La institución estadística también hizo hoy públicos otros datos de marzo como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales frenaron desde el 2,8 % de febrero -cabe recordar que en ese mes se celebró el Año Nuevo lunar, tradicional época de gasto- hasta un 1,7 % interanual.

No obstante, pese al mencionado factor estacional, los expertos anticipaban una ralentización algo más comedida, situando su previsión en torno a un 2,3 %.

Mientras tanto, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas sorprendió al subir desde el 5,3 % al 5,4 % en marzo, cuando los analistas esperaban todo lo contrario, que bajase al 5,2 %.

Por su parte, la inversión en activos fijos, que había pasado de crecer un 3,2 % en 2024 a caer un 3,8 % en 2025 lastrada por la crisis del sector inmobiliario, repuntó un 1,7 % a lo largo del primer trimestre, aunque esa tasa es ligeramente inferior a la del 1,8 % que había registrado entre enero y febrero.

Como viene siendo habitual, las cifras arrojaron un marcado contraste entre la evolución positiva de la inversión en infraestructura (+8,9 %) y manufactura (+4,1 %) y la destinada a promoción inmobiliaria, que se desplomó un 11,2 %.

La ONE indicó también que las ventas comerciales de inmuebles medidas sobre área de suelo cayeron un 10,4 % interanual entre enero y marzo tras sumar ya cuatro ejercicios consecutivos de importantes descensos. EFE

(foto)(video)