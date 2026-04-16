Olimpia iguala sin goles ante Barracas y sigue como líder de su grupo en la Sudamericana

Asunción, 15 abr (EFE).- El Olimpia paraguayo igualó sin goles este miércoles con el Barracas Central de Argentina y retuvo el liderato del Grupo G de la Copa Sudamericana, cuando se han jugado dos fechas completas de la zona.

El Franjeado, que buscaba trasladar al torneo internacional su dulce momento en la liga, controló el partido desde el principio y disfrutó de las mejores ocasiones esta noche, pero no pudo transformar en gol su manifiesta superioridad en el campo.

Especialmente con su continua búsqueda al delantero Adrián Alcaraz, que generó peligro cada vez que era abastecido, pero no supo marcar diferencias.

La oportunidad más clara que tuvo para desnivelar la pizarra quedó en manos del cuidavallas rival Espínola cuando su testarazo, después de un preciso centro desde la izquierda, salió frontal.

Tampoco tuvo suerte cuando hacía de pivote y bajaba los balones que llovían sobre el área del centenario ‘Guapo’, que con el empate encontró premio gracias a su solidez defensiva y a la, por momentos, inoperancia de un Olimpia que no supo aprovechar ni siquiera la media docena de pelotas paradas que tuvo esta noche.

Además, al cuadro argentino no le avergonzó meter pierna fuerte y friccionar el partido en casi cada lance del local, que cayó en el juego y respondió con la misma moneda.

Producto de las constantes hostilidades, el principal colombiano Andrés Rojas amonestó a nueve jugadores, cinco de ellos en Olimpia.

Con el resultado, que se produjo pese a la insistencia de los locales en la búsqueda del gol, Olimpia alcanzó los cuatro enteros, uno más que el escolta Audax Italiano. Barracas con dos unidades y Vasco con una completan la tabla.

En la tercera fecha de la zona, Barracas ejercerá de local el 28 de este mes ante el chileno Audax Italiano mientras que Olimpia visitará dos días después al urgido Vasco da Gama brasileño, último con apenas un punto.