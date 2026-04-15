LG presenta sus nuevos televisores QNED EVO Mini LED 2026, con modelos impulsados por IA y que alcanzan las 115 pulgadas

LG Electronics ha presentado su nueva gama de televisores QNED evo Mini LED 2026, con diversos tamaños que llegan a las 115 pulgadas y con tecnología impulsada por inteligencia artificial (IA) para combinar sonido e imagen.

La compañía ha desarrollado sus últimos modelos con la tecnología esclusiva Dynamic QNED Color Pro, para optimizar la distribución del color, y Precision Dimming Ultra, para controlar con precisión la luz para mostrar mejor los detalles en escenas oscuras.

Los nuevos televisores de LG tienen integrado el procesador Alpha 8 Gen 3, impulsado por IA para optimizar la calidad y añadir mejoras diseñadas para elevar la experiencia de uso, como se indica en una nota de prensa.

Entre las características que incorpora Alpha 8 Gen 3 se encuentra 'AI Super Upscaling', que analiza los objetos en pantalla con algoritmos de aprendizaje profundo para refinar la textura, los bordes y los detalles más pequeños; y 'AI Picture Pro', que trabaja en 2.040 zonas independientes, identificando y mejorando rostros, cuerpos y otros elementos clave para aumentar la profundidad y el detalle percibidos.

Por su parte, 'Dynamic Tone Mapping Pro' analiza cada fotograma para ajustar la resolución, el brillo y la claridad de forma dinámica. Y en cuanto al audio, 'AI Sound Pro' ofrece un sonido envolvente virtual de 11.1.2 canales, proporcionando una separación espacial más clara y un escenario sonoro más inmersivo a través de los altavoces integrados en el televisor.

PLATAFORMA WEBOS 26

La plataforma webOS 26 de LG integra funciones de personalización avanzadas, como 'Voice ID' para que el televisor reconozca quién está usando el dispositivo para cargar su perfil personal; 'AI Concierge', con sugerencias basadas en la actividad del usuario; y el soporte de capacidades multi-IA, impulsadas con Gemini y Copilot para que los usuarios puedan realizar consultas en tiempo real.

Además, webOS 26 permite a los aficionados del deporte seguir en directo los partidos gracias a funciones como 'Sports Portal', un centro unificado con contenido en directo e información clave como clasificaciones, horarios o resultados; 'Sports Alert', que envía notificaciones personalizadas de equipos y ligas concretas; y de nuevo 'AI Concierge' para ofrecer estadísticas clave de progreso y predicciones de resultados.

FUNCIONES PARA 'GAMERS'

LG ha pensado también en los aficionados a los videojuegos, con funciones diseñadas para ofrecer un movimiento fluido y una experiencia de juego con una mejor capacidad de respuesta.

La nueva gama de televisores integra el soporte para frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 165Hz, AMD FreeSync Premium y Modo Automático de Baja Latencia (ALLM). Además, el nuevo 'Motion Booster' eleva la frecuencia de actualización a unos 330Hz en modelos compatibles.

Por su parte, la plataforma LG Gaming Portal proporciona acceso a miles de servicios de juegos en la nube y títulos web nativos, ampliando las posibilidades de entretenimiento.

MODELOS y LANZAMIENTO

La gama QNED evo de 2026 de LG está compuesta por una variedad de dispositivos que abarcan diferentes tamaños en función de las preferencias del usuario. El televisor más grande es el QNED90, que llega a las 115 pulgadas, idóneo para deportes y juegos gracias a la tecnología Mini LED, Dynamic QNED Color Pro y Precision Dimming Ultra.

Por otra parte, el QNED85 de 100 pulgadas está enfocado a contenidos cinematográficos, para que los usuarios sientan que tienen el cine en casa.

Además, las series QNED82 y QNED80 ofrecen la claridad Mini LED para un usuario diario, mientras que el QNED70 Mini LED combina tamaño, rendimiento y accesibilidad para un público más general.

"Con los nuevos QNED evo Mini LED 2026, fusionamos la calidad de imagen y sonido con la Inteligencia Artificial más avanzada, ofreciendo una experiencia de ocio que se adapta a las necesidades de cada hogar", ha afirmado en un comunicado la Marketing Manager de la división Home en LG Electronics España, Raquel Gutiérrez.

Respecto al lanzamiento de esta nueva gama de televisores LG QNED evo de 2026 en España, la compañía ha indicado que está previsto para los próximos meses.