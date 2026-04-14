Sara Carbonero, su emotivo reencuentro con su padre en el entierro de su madre, Goyi Arévalo

A primera hora de este lunes la triste noticia comenzaba a correr como la pólvora por las redacciones de nuestro país: Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero y uno de sus grandes pilares, había fallecido horas antes tras una larga lucha contra una enfermedad sobre la que la periodista nunca habló públicamente; y, después de velar sus restos en el tanatorio de Corral de Almaguer (Toledo), su despedida se celebraría esa misma tarde a las 17.30h en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción antes de su entierro en el cementerio municipal de su localidad natal.

Como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los seres queridos de la creadora de la firma 'Slow Love' que han querido estar a su lado, y al de su hermana Irene Carbonero, en este durísimo trance. Su exmarido Iker Casillas, su actual pareja José Luis Cabrera -que no se ha separado de Sara en ningún momento-, y amigos como Isabel Jiménez, el exmarido de la presentadora Álex Cruz; Raquel Perera, Emi Huelva, la maquilladora Vicky Marcos, o la relaciones públicas Elena Hernández.

Y, aunque durante el velatorio ha preferido permanecer en un segundo plano, en el cortejo fúnebre encabezado por Sara y su hermana acompañando el féretro con los restos mortales de su madre hasta el cementerio, hemos podido ver por primera vez a su padre, Carlos Carbonero, que ha regresado a Corral de Almaguer 12 años después de su separación de Goyi -y de haber abandonado su pueblo tras ser condenado por un delito de estafa a sus vecinos cuando ejercía de agente de seguros- para dar su último adiós a su exmujer y arropar a sus hijas en este doloroso instante.

Acompañado por varios familiares, y con gafas de sol para intentar pasar desapercibido, el exsuegro de Iker Casillas ha caminado hasta el cementerio inmediatamente detrás de la periodista y de su hermana y, una vez finalizado el entierro, se ha quedado conversando varios minutos a solas con Sara -que portaba una rosa blanca y varios marcos con fotografías de su madre- y con su novio Jota, desmintiendo los rumores de distanciamiento y dejando claro que puede contar con él en estos momentos tan complicados.