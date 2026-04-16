Agencias

El Kospi surcoreano crece más del 1 % en la apertura ante posible diálogo de EE.UU. e Irán

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Seúl, 16 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, crecía por encima del 1 % en la apertura de este jueves, en medio del optimismo por una eventual reanudación de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

Pasando la media hora de operaciones, el indicador subía un 1,32 %, o 80,52 puntos, hasta situarse en 6.171,91 unidades. El Kospi subió un 2,07 % en la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también avanzaba un 1,02 % o 11,78 puntos, hasta los 1.164,21 enteros.

La subida del parqué surcoreano se produce en medio del optimismo por una potencial segunda ronda de diálogos de paz entre Estados Unidos e Irán, tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana pasado.

En el sector de los semiconductores, las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, y de su principal rival, SK Hynix, se mantenían planas.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor saltaba más del 6 % y su empresa hermana Kia hacía lo propio creciendo por encima del 3 %. EFE

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