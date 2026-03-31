La Seguridad Social cierra 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros, el 0,4% del PIB, mínimo desde 2011

Los datos sobre el empleo muestran que en el último año se generaron 21,9 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, mientras un 14% de los nuevos empleos corresponde a sectores de alto valor añadido. Según publicó el medio fuente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atribuyó estos resultados al impacto positivo de la mejora del empleo y al aumento de contratos indefinidos, hechos que, junto al crecimiento del salario y las bases de cotización, mantienen el déficit del sistema en su nivel más bajo desde 2011. El saldo negativo de la Seguridad Social en el cierre de 2025 asciende a 7.387 millones de euros, lo que representa el 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB).

De acuerdo con la información difundida en un comunicado por el departamento gubernamental, el déficit registrado, que bajó respecto a los 9.834 millones de euros reportados en la misma fecha de 2024, evidencia la sostenida reducción del saldo negativo por tercer año consecutivo. La rebaja de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2016, cuando el déficit alcanzó el 1,7% del PIB, resalta el ritmo de mejora en el equilibrio presupuestario del sistema, según informó la ministra Saiz tras el Consejo de Ministros.

El avance de los ingresos en la Seguridad Social durante el ejercicio 2025 se reflejó en un aumento del 7,8%, alcanzando los 232.782 millones de euros. Por el lado del gasto, el crecimiento fue del 6,5% interanual, situándose en 240.169 millones de euros. Tal como consignó el medio fuente, el impulso en los ingresos se apoyó principalmente en el ascenso de las cotizaciones sociales, que experimentaron un aumento interanual del 6,9% y sumaron 176.918 millones de euros, consolidando una aportación equivalente al 10,5% del PIB.

Las bases de cotización y los salarios han mostrado un crecimiento acumulado desde 2018 cercano al 29%, según detalló la ministra. Este alza se ve acompañado por la estabilización del empleo a través de contratos indefinidos, que se sitúan en torno al 90% del total de nuevos contratos. El incremento de las cotizaciones de los ocupados, reflejado en los 167.042 millones de euros, constituye un factor determinante en la mejora de los ingresos, según reportó la fuente.

El efecto de las medidas impulsadas en los últimos años se refleja también en la recaudación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que reportó una subida interanual del 33%. Los ingresos, que desde la puesta en marcha del MEI el 1 de enero de 2023 alcanzaron los 4.935 millones de euros, se dirigen al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, contribuyendo al refuerzo de la sostenibilidad del sistema. En relación al último ejercicio prepandémico, 2019, el crecimiento de las cotizaciones suma 52.663 millones de euros adicionales, lo que implica un aumento del 42,4%, según los datos aportados por la Seguridad Social.

Durante su intervención, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señaló que la mejora en el equilibrio financiero responde tanto al crecimiento económico general como a la evolución de los indicadores laborales, remarcando la compatibilidad entre aumento del empleo y la estabilidad en las cuentas públicas, según citó el medio fuente. Además, la ministra destacó la relevancia de los sectores económicos con mayor valor añadido y su peso progresivo en la creación de puestos de trabajo registrados en los últimos doce meses.

El departamento de la Seguridad Social remarcó, según publicó el medio fuente, que el refuerzo del Fondo de Reserva y la mejora paulatina de los ingresos ofrecen perspectivas de sostenibilidad para el sistema. El comunicado oficial subrayó además que el volumen de afiliaciones sin precedentes, el predominio de la contratación indefinida y el progresivo incremento de las bases de cotización contribuyen de forma directa tanto a la reducción del déficit como al fortalecimiento del Fondo de Reserva.

El análisis del saldo negativo revela que el descenso experimentado en 2025 consolida una tendencia iniciada en periodos anteriores, impulsada por la reforma de las políticas de empleo y por una mayor recaudación asociada a la evolución de los mercados laborales. Como referencia, la diferencia entre ingresos y gastos durante 2025 se redujo de manera más pronunciada en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que permite que el nivel del déficit se sitúe en mínimos históricos desde 2011, tal como destacó la fuente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Saiz puso como ejemplo la evolución del saldo negativo para ilustrar la vinculación entre los buenos datos económicos y la mejora del equilibrio presupuestario. Además, resaltó el aumento en el volumen de cotizantes así como la transición hacia una mayor estabilidad y calidad en el empleo, respaldada por cifras que, según reportó el medio fuente, marcan récords en la historia reciente de la Seguridad Social en España.

El comunicado de la Seguridad Social especificó que, a partir de la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, los recursos obtenidos a través de esa vía refuerzan el Fondo de Reserva, con un crecimiento del 33% comparando datos interanuales, un dinamismo que, según informó el medio fuente, contribuye a la estabilidad futura del sistema. El seguimiento de la evolución interanual de los ingresos y el gasto, así como la comparación con periodos anteriores al contexto de pandemia, forman parte de los indicadores de evaluación del equilibrio presupuestario que siguen las autoridades responsables.

El comportamiento de las cotizaciones sociales de los ocupados figura como la principal partida de ingresos, alcanzando cifras históricas y representando el núcleo de la financiación del sistema, según resaltó el medio fuente. Las proyecciones oficiales contenidas en el comunicado prevén que la tendencia de fortalecimiento del sistema se mantendrá en próximos ejercicios si persisten las dinámicas actuales de empleo y retribuciones.