Muere un soldado de Israel en combates con Hezbolá en el sur de Líbano

Hezbolá afirmó que sus combatientes destruyeron diez carros de combate y dos excavadoras blindadas del Ejército israelí en una emboscada entre Taibé y Qantara, en el sur del Líbano. El grupo difundió que esta acción se realizó contra fuerzas israelíes que operan en regiones cercanas al río Litani y atribuyó la información a declaraciones compartidas por Al Manar, el canal de televisión vinculado al movimiento chií. Tras este incidente, el Ejército israelí confirmó la muerte de uno de sus soldados y elevó a tres la cifra total de militares fallecidos desde el inicio de su nueva ofensiva en la zona.

Según reportó el medio Al Manar, el soldado israelí muerto fue identificado por el Ejército como Ori Greenberg, de 21 años, perteneciente a la Unidad de Reconocimiento de la Brigada Golani. Hezbolá reivindicó la autoría de la emboscada, aunque Israel no detalló si esta acción provocó la derrota de los vehículos militares señalados por el grupo ni ofreció más precisiones sobre el enfrentamiento en cuestión.

De acuerdo con la información publicada por Al Manar y recogida por otras fuentes, Hezbolá también lanzó proyectiles contra la sede del Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv como respuesta a lo que describió como “los continuos ataques del enemigo contra civiles, el desplazamiento forzado y la brutal destrucción de edificios, complejos residenciales e infraestructura civil en Líbano”. El grupo justificó estos ataques como represalia directa por la escalada de confrontaciones de las últimas semanas.

El saldo de personas fallecidas en territorio libanés se aproxima a 1.100, conforme a cifras oficiales difundidas por autoridades del Líbano. Este balance surge tras la oleada de bombardeos y operaciones terrestres impulsadas por Israel como reacción al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá, que declaró actuar en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. La ofensiva de Israel, iniciada el 28 de febrero en conjunto con Estados Unidos, se mantuvo activa incluso después del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Tal como consignó Al Manar, el Ejército israelí alega que los bombardeos sobre territorio libanés buscan frenar actividades de Hezbolá y asegura que estas acciones no infringen el pacto de alto el fuego. No obstante, tanto el gobierno libanés como el propio grupo chií han expresado críticas ante la continuidad de estas operaciones, a la vez que han recibido condenas de organismos como Naciones Unidas.

El incremento de la violencia en la frontera entre ambos países responde a una escalada de operaciones como la invasión israelí en regiones al sur del río Litani y el aumento de ataques de Hezbolá contra posiciones y ciudades en Israel. La muerte de soldados y la destrucción de unidades militares israelíes se enmarca en este contexto de tensión continua y choques militares, según detalló Al Manar. Las autoridades israelíes han enfatizado su intención de responder a estas acciones para proteger sus fronteras, en tanto que el gobierno libanés advierte de las consecuencias humanitarias sobre la población civil debido a los recientes bombardeos y desplazamientos internos.

Naciones Unidas ha emitido comunicados donde critica las operaciones recientes, destacando los riesgos para la estabilidad regional y exigiendo el respeto de los acuerdos de alto el fuego previos. Mientras tanto, nuevas secuelas de los enfrentamientos afectan tanto al sur de Líbano como a la zona norte de Israel, sin que se divise una desescalada próxima, reportó Al Manar.