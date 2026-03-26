ACS gana un contrato del Ejército de EEUU de 600 millones de euros para mejorar una presa de Seattle

La empresa ACS, a través de su filial FlatironDragados en Estados Unidos, en alianza con la canadiense Aecon, ejecutará a partir del segundo trimestre de 2026 significativas obras en la presa Howard A.Hanson, situada cerca de Seattle, en el estado de Washington. De acuerdo con la información difundida por el propio grupo ACS, el contrato adjudicado asciende a 600 millones de euros y ha sido otorgado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Usace), encargado de la gestión de esta infraestructura hidráulica. El medio consignó que el objetivo principal del proyecto es optimizar la protección frente a crecidas invernales en el valle del Green y el entorno metropolitano de Seattle, así como modificar las instalaciones para garantizar la migración segura de especies de salmón río abajo a través del río Green.

Según reportó ACS, el contrato contempla la construcción de una estructura adicional de almacenamiento de agua cuya función será facilitar el tránsito de peces, en especial los salmones, que actualmente encuentran obstáculos al intentar sortear la presa. Esta iniciativa persigue doble propósito: la conservación de especies clave de la fauna local y el mantenimiento riguroso de la gestión del riesgo de inundaciones en toda la zona noroeste del Pacífico, tal como detalló la empresa en un comunicado. El proyecto incluirá un colector fijo con múltiples puertos, una obra de desvío instalada en una pendiente pronunciada, un túnel especializado para desacelerar el flujo del agua y sistemas de amortiguamiento en las estructuras de desagüe.

El medio precisó que la presa Howard A.Hanson constituye una infraestructura crítica tanto para el almacenamiento de agua como para la regulación de caudales, especialmente durante la estación seca, además de ofrecer una línea de defensa fundamental frente a inundaciones intensas que pueden ocasionar graves daños en comunidades aledañas. El embalse también desempeña funciones centrales en la administración de recursos hídricos destinados al abastecimiento y la seguridad de la región, de acuerdo con la información divulgada.

El Ejército estadounidense, a través del Usace, desarrolló e impulsó un método de integración de diseño y construcción para este tipo de contratos, que promueve la coordinación activa de todos los participantes. Bajo este enfoque, ACS y Aecon colaborarán estrechamente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y otros actores relevantes del proyecto, con el propósito de mitigar riesgos y definir costos y plazos de forma más predecible. El comunicado resalta que esta metodología colaborativa busca fortalecer la fiabilidad en la ejecución y el alineamiento de objetivos entre los distintos actores involucrados.

La intervención anunciada por ACS responde a una demanda creciente de garantizar tanto la protección de comunidades expuestas a fenómenos meteorológicos extremos como la sostenibilidad ambiental en un entorno caracterizado por la convivencia entre actividad humana y preservación de especies protegidas. La migración de los salmones por el río Green reviste especial relevancia ecológica y social en la región, por lo que la modernización de la presa apunta también a dar respuesta a compromisos medioambientales asumidos a nivel federal y local.

El proyecto pone de relieve la estrategia de ACS y sus filiales para integrar soluciones ambientales en grandes infraestructuras de gestión de agua, consolidando su presencia en trabajos de gran complejidad técnica y alto impacto social en Norteamérica. Según la información facilitada por la empresa y difundida en los medios, este contrato refuerza la posición del grupo en el sector de la obra pública vinculada a la gestión de recursos naturales y la protección de ecosistemas amenazados por el cambio climático o la presión urbana.

La adjudicación refleja la tendencia global a priorizar proyectos que permitan compatibilizar necesidades de desarrollo y protección ambiental, sobre todo en regiones sensibles como la costa noroeste del Pacífico estadounidense. El anuncio de ACS incorpora la garantía de mantener la operatividad y seguridad de la presa Howard A.Hanson durante las obras, permitiendo que la infraestructura siga cumpliendo su papel esencial en la gestión hídrica y la reducción de riesgos para la población local y los recursos naturales del entorno.