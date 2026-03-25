Patrimonio Nacional restaura 3 capillas del Monasterio de las Descalzas e inaugura un centro de recepción de visitantes

La apertura de tres capillas históricas en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, espacios que hasta la fecha se mantenían fuera del acceso del público, forma parte de un proyecto de recuperación patrimonial coordinado por Patrimonio Nacional. Según detalló este organismo, el conjunto de obras incluye la restauración de la Capilla de la Dormición, la Casa de Nazaret y la Capilla del Milagro, las cuales pasarán a integrarse en recorridos turísticos organizados en visitas especiales. Estos trabajos se enmarcan en una inversión que ronda los 385.000 euros, dirigida tanto a la conservación de los espacios como a la mejora de la experiencia para los visitantes que cada año llegan hasta este emblemático edificio madrileño.

De acuerdo con la información publicada por Patrimonio Nacional, la intervención en las capillas responde al interés por garantizar la estabilidad y adecuada conservación del patrimonio artístico y espiritual vinculado al monasterio. Las tres capillas, ejemplos representativos del arte barroco, han permanecido en todo momento cerradas al público y, con su próxima inclusión en el recorrido turístico, se pone en valor la dimensión arquitectónica y la vida contemplativa que han caracterizado a la comunidad religiosa de este conjunto monumental. El medio precisó además que la Capilla de la Dormición se ubica junto al antiguo dormitorio de las religiosas, lo que otorga un contexto particular para la interpretación del conjunto.

El proyecto contempla también la inauguración de un nuevo Centro de Recepción de Visitantes, un espacio rediseñado para adaptarse a las necesidades actuales de quienes acuden al monasterio. Según consignó Patrimonio Nacional, los trabajos en este centro han supuesto la renovación integral del zaguán. Esta intervención afecta la distribución interior, la actualización de los sistemas de iluminación, la incorporación de nuevo mobiliario y la modernización de diversas instalaciones. El doble objetivo, según explicó la institución, consiste en recuperar la lectura arquitectónica del conjunto y mejorar la funcionalidad para el acceso de los visitantes.

Junto a estas acciones, la reorganización de las zonas destinadas a los visitantes, guías y personal responsable de la seguridad, constituye otro de los puntos destacados. Patrimonio Nacional indicó que la redistribución de estas dependencias ha permitido optimizar los recorridos internos, incrementando la eficiencia de los servicios y ajustando el funcionamiento cotidiano del acceso al edificio histórico.

Por otro lado, las labores han incluido la limpieza y consolidación de la portada plateresca del monasterio, así como la restauración y mejora de las puertas históricas de acceso. El medio informó que estas actuaciones buscan preservar la integridad y asegurar la correcta presentación de los elementos arquitectónicos más significativos del edificio. Se trata de operaciones orientadas a garantizar la conservación del patrimonio a largo plazo y a dotar de mejores condiciones ambientales tanto a las piezas históricas como a los espacios visitables.

El Monasterio de las Descalzas Reales recibe cerca de 40.000 visitantes cada año, según cifras difundidas por Patrimonio Nacional. La ampliación del recorrido turístico permitirá un mayor conocimiento de ámbitos hasta ahora desconocidos por el público general, enriqueciendo la visión sobre la espiritualidad y el arte que caracterizan a este enclave madrileño. Añadió el organismo que “se trata de tres ámbitos que constituyen ejemplos excepcionales del arte barroco y que aportan una lectura esencial sobre la espiritualidad, la arquitectura y la vida contemplativa de este conjunto monumental”.

La ejecución de las obras y las nuevas adaptaciones reflejan el compromiso de Patrimonio Nacional con la protección y difusión del legado histórico-artístico de monumentos como el Monasterio de las Descalzas Reales. Según publicó la institución, la integración de las capillas restauradas en los itinerarios turísticos y la mejora del acceso general buscan armonizar las necesidades de conservación con las demandas del turismo cultural contemporáneo. Patrimonio Nacional concluyó que todas las actuaciones se han planificado para articular de manera eficiente la sostenibilidad del monumento y la proyección pública del valor patrimonial que representa.