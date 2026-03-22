El Manchester City alarga la sequía del Arsenal con la Carabao Cup

Las dos anotaciones de Nico O'Reilly en apenas cuatro minutos fueron determinantes para definir el duelo disputado en Wembley, otorgando la victoria al Manchester City frente al Arsenal y sumando así una nueva Carabao Cup a la colección del equipo dirigido por Pep Guardiola. Según informó Europa Press, este resultado no solo impulsa el palmarés de los ciudadanos, sino que extiende a cuatro años la ausencia de títulos para el conjunto ‘gunner’, cuya última conquista sigue siendo la FA Cup de 2020 bajo el mando de Mikel Arteta.

El medio Europa Press detalló que el Manchester City se impuso 0-2 al Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa celebrada este domingo. Los goles llegaron en la segunda mitad y ambos tuvieron como protagonista a O'Reilly, quien se ha consolidado como pieza clave para Guardiola gracias a su capacidad de adaptación y aporte ofensivo. El primer tanto surgió tras un fallo notable del portero Kepa Arrizabalaga, que había sido elegido para disputar este torneo en lugar de David Raya. Un centro aparentemente sin peligro no pudo ser controlado por el guardameta español, dejando el balón libre para la definición de O'Reilly.

La segunda anotación del Manchester City se produjo tras una recuperación ofensiva que permitió a O'Reilly aparecer en el área pequeña y conectar un remate de cabeza que consolidó la ventaja. Europa Press explicó que este doblete no solo resolvió la final a favor de los del técnico español, sino que también constituyó un hito personal para Guardiola, quien se convirtió en el primer entrenador en ganar cinco veces la Copa de la Liga inglesa, recuperando el título por primera vez desde 2023.

La derrota acentuó el difícil momento del Arsenal, que continúa sin celebrar títulos desde la FA Cup obtenida hace cuatro temporadas. El reportaje de Europa Press indica que la escuadra de Arteta afrontaba este encuentro con la esperanza de frenar su sequía de campeonatos, pero vio sus aspiraciones frustradas a causa de errores puntuales y la eficacia de su rival. El técnico español, al frente del Arsenal desde la campaña 2019-2020, presenció cómo su equipo dejó escapar una nueva oportunidad, mientras que el Manchester City respondió con autoridad tras haber sido eliminado de la Champions League por el Real Madrid.

Europa Press explicó que el equipo londinense buscará revertir este golpe en la Premier League, campeonato que aún lidera con una ventaja de nueve puntos sobre el propio Manchester City. La situación plantea un cierre de temporada repleto de expectativas para ambos conjuntos: los dirigidos por Arteta tratarán de conservar el liderato y sumar así un triunfo relevante en Inglaterra, y el conjunto de Guardiola mantiene su objetivo de incrementar su cosecha de títulos y terminar el año de la mejor manera posible.

El resultado en Wembley volvió a evidenciar la profundidad y fortaleza del plantel del Manchester City, que exhibió capacidad de reacción tras una eliminación europea y supo aprovechar al máximo los errores de su oponente. La elección de Kepa como portero titular en el torneo, en vez de David Raya, cobró protagonismo en la crónica de Europa Press debido a la incidencia directa que el fallo del guardameta tuvo en el marcador final.

En relación al desarrollo del encuentro, Europa Press puntualizó que el Manchester City, fiel a su estilo, mostró seguridad en la circulación del balón y supo transformar la presión ofensiva en oportunidades claras. El Arsenal, necesitado de romper su racha negativa en finales, no logró traducir sus opciones en goles y pagó las consecuencias de sus imprecisiones defensivas.

El triunfo del Manchester City en la Carabao Cup refuerza la figura de Pep Guardiola al frente del banquillo, distinguiéndose como el único entrenador con cinco títulos en este certamen. Europa Press subrayó también cómo jugadores como Nico O'Reilly, anteriormente reconvertidos en su posición, han resultado fundamentales para el rendimiento de un equipo que persigue nuevas metas en el calendario deportivo inglés. El desenlace de la temporada mantiene abiertas las expectativas tanto para la lucha por la Premier League como para la evolución de ambos estrategas, que han dejado su sello en estos proyectos deportivos.