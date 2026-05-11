OMS transmite condolencias por muerte de guardia civil que apoyaba evacuación de crucero

Ginebra, 7 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmitió este lunes sus condolencias tras el fallecimiento de un agente de la Guardia Civil a causa de un infarto mientras participaba en la operación de desembarco en el puerto de Granadilla de Abona (en la isla de Tenerife, archipiélago atlántico de Canarias) de los pasajeros del crucero MV Hondius, donde se registró un brote de hantavirus.

"El agente estaba apoyando la operación de las autoridades españolas, en coordinación con la OMS, para evacuar de forma segura a las personas del MV Hondius", indicó en una publicación en una red social.

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Señaló que hubo esfuerzos de reanimación por parte de los servicios de emergencia presentes en el muelle, pero éstos no consiguieron salvarle la vida..

"Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Asimismo, reitero mi admiración y mi profunda gratitud al pueblo de Tenerife y a las autoridades españolas que trabajan en esta operación", subrayó.

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Las tareas en torno a la evacuación del barco y su repatriación a sus respectivos países de origen están en su fase final. EFE