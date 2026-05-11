Sibiga habla con Albares del curso de la guerra y de las necesidades militares de Ucrania

Kiev, 11 may (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, informó este lunes en Bruselas a su homólogo español, José Manuel Albares, de la situación en el campo de batalla en la guerra ruso-ucraniana y de las necesidades militares de Kiev.

Sibiga informó a Albares en los márgenes del Consejo de ministro de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Bruselas, de la situación general de seguridad en Ucrania en medio de los ataques rusos contra ciudades ucranianas y sus infraestructuras civiles, según dijo en su cuenta de la red social X.

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Además, según el ministro ucraniano, ambos coordinaron posiciones sobre cómo aumentar aún más la presión sobre Rusia mediante distintos instrumentos y mecanismos.

Asimismo, Sibiga y Albares trataron las "necesidades urgentes de defensa de Ucrania" y hablaron de seguir intensificando su cooperación en materia de producción militar y de ampliar las contribuciones al programa que permite comprar armamento en EE.UU. para el Ejército ucraniano.

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Los dos ministros también conversaron durante su reunión de las aspiraciones de Ucrania de convertirse lo más pronto posible en miembro de pleno derecho de la UE, según Sibiga, que volvió a agradecer a España el apoyo prestado a Ucrania.

"Ucrania sigue impulsando reformas incluso en condiciones de guerra, y nuestra integración en la UE es una inversión estratégica para una Europa más fuerte y segura", recalcó Sibiga, quien también abordó con Albares la situación en Oriente Medio.

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"España seguirá firme en su apoyo al pueblo ucraniano y en la defensa de un alto el fuego urgente", escribió, por su parte, Albares en X tras el encuentro.

"Europa debe dar una respuesta cohesionada y unida", señaló además. EFE

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