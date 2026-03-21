Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España acuerdan profesionalizar la estructura del grupo

Durante la próxima actualización de la exposición fotográfica itinerante dedicada a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, dos localidades de la provincia de Jaén, Úbeda y Baeza, se integrarán plenamente con la incorporación de doce nuevas imágenes. Según informó Europa Press, este proyecto busca reflejar de manera homogénea el conjunto de las quince ciudades españolas reconocidas por la UNESCO, completando así una muestra que originalmente solo incluía trece urbes, ya que las dos localidades jienenses se incorporaron al grupo en 2014, con las primeras fotografías tomadas en 2008. El fotógrafo José María Navia, responsable de las imágenes anteriores, recibirá el encargo de capturar las nuevas postales, asegurando la coherencia técnica y estética en toda la colección. El estreno oficial de esta actualización se realizará en Úbeda y Baeza el próximo año, tal como anunció el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y alcalde de Segovia, José Mazarías.

Durante la asamblea celebrada en Cáceres este sábado, los representantes de estas quince ciudades acordaron, además, avanzar en la profesionalización de la estructura interna del grupo en áreas clave como cultura, turismo, comunicación, gestión de redes sociales, deportes, organización de archivos y administración. Según consignó el medio Europa Press, el objetivo es incorporar especialistas en estos ámbitos para optimizar la gestión y potenciar la proyección nacional e internacional del grupo, que reúne a ciudades como Córdoba, Salamanca, Santiago de Compostela, Toledo, entre otras. Mazarías explicó que esta apuesta por la profesionalización está orientada a garantizar que el grupo aborde los desafíos actuales y futuros con mayores capacidades.

El encuentro también sirvió para que la asamblea diera luz verde al presupuesto para 2026, el cual asciende a 1,62 millones de euros. El mayor porcentaje de estos fondos proviene de las aportaciones de las quince ciudades integrantes y del apoyo mediante ayudas y subvenciones. El área de administración general recibirá 555.791 euros, mientras que el ámbito cultural contará con una asignación de 549.300 euros. Según detalló Europa Press, dentro de este presupuesto se contempla la organización de la actividad “Noches del Patrimonio”, que a partir de este año se celebrará en dos jornadas, ofreciendo a cada ciudad la posibilidad de escoger entre dos fechas propuestas, en lugar de una sola opción como ocurría hasta el momento.

La dotación destinada a la promoción turística internacional será de 280.000 euros, lo que permitirá fortalecer la presencia del grupo en mercados prioritarios para captar visitantes del exterior. El área patrimonial gestionará 243.000 euros, orientados a la celebración de jornadas técnicas, publicaciones especializadas y proyectos conjuntos con universidades. La asamblea también decidió programar en abril la próxima reunión de seguimiento del convenio de colaboración con las universidades de las ciudades socias, fomentando de esta manera la cooperación académica y la creación conjunta de conocimiento en torno al patrimonio.

Dentro del plan de promoción internacional, el grupo acordó colaborar con Turespaña para organizar actividades en ciudades europeas como Milán y Roma, así como en urbes extraeuropeas como Bombay y La Haya. El colectivo también valora la posibilidad de realizar acciones dirigidas a captar turismo de Asia, en países como China, Japón y Corea, que se consideran mercados de alto potencial para el desarrollo turístico de las ciudades patrimonio, según publicó Europa Press.

El calendario de actividades aprobado incluye además la realización de varias jornadas técnicas, como la revisión del Libro Blanco de Patrimonio, prevista entre el 5 y el 7 de octubre en Tarragona, y un encuentro específico sobre energías renovables que tendrá lugar a finales de octubre en Toledo.

En cuanto a la organización interna del grupo, otra de las decisiones adoptadas durante la asamblea fue fijar en julio la próxima cumbre anual, que se celebrará en Tarragona. Será en ese encuentro cuando se oficialice el relevo en la presidencia del grupo, siguiendo el sistema rotatorio y alfabético establecido. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, sucederá a José Mazarías, quien habrá completado el año estipulado al frente de la institución.

Previamente a la asamblea, la ciudad de Cáceres acogió la entrega del Premio Patrimonio 2025 a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, acto celebrado en el Palacio de los Golfines de Abajo, sede del grupo en esta ocasión. Durante la rueda de prensa, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, agradeció la presencia de representantes de las quince ciudades y subrayó la importancia de reunir a municipios que, según sus palabras citadas por Europa Press, representan el “mejor ejemplo” del legado histórico y cultural español.

La asamblea celebrada en Cáceres marcó así el inicio de una nueva etapa para el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, caracterizada por una mayor profesionalización, nuevos proyectos culturales y patrimoniales, y una estrategia de proyección internacional que aspira a situar a estas quince urbes en una posición destacada tanto en el ámbito nacional como en el exterior, según detalló Europa Press.