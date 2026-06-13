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Trump trata con Starmer el estado de la negociación con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido este sábado una conversación con el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien ha tratado la actual situación de las negociaciones con Irán.

"El primer ministro ha expresado su apoyo a las gestiones del presidente Trump para poner fin al conflicto con Irán y celebra los avances logrados y la importancia de conseguir un acuerdo que propicie una paz duradera", ha planteado Starmer, según un comunicado británico oficial.

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En particular, Starmer ha trasladado a Trump la disposición de Reino Unido a "apoyar la aplicación de cualquier acuerdo de paz y trabajar con los socios internacionales para asegurar su éxito". "Los dos líderes coinciden en que la libertad de navegación debe recuperarse para rebajar el impacto económico de la crisis a nivel global", prosigue el comunicado británico.

Además, Trump y Starmer mantendrán el contacto y se verán en persona "para hablar" en la cumbre del G7 que se celebra la semana próxima en Francia.

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