Más de 300.000 personas celebran en Viena el 30 aniversario de la Marcha del Orgullo

Viena, 13 jun (EFE).- Bajo el lema 'Visibles desde 1996', unas 320.000 personas salieron este sábado a las calles de Viena para celebrar el 30 aniversario de la 'Marcha del Orgullo' en Austria, que terminó con un concierto de Conchita y JJ, dos ganadores del Festival de Eurovisión y referentes del colectivo LGBTI austríaco.

Entre mucho brillo, colores y consignas reivindicativas del colectivo LGTBI, la Marcha del Orgullo partió desde el Parlamento y recorrió la histórica avenida Ring, que rodea el casco histórico de Viena a lo largo de unos cinco kilómetros.

Ni el clima cambiante, con alternancia de sol y fuertes lluvias, que obligaron arrancar la Marcha casi media hora más tarde de lo previsto, empañaron la mayor manifestación por los derechos del colectivo LGTBI de Austria.

"Nuestros derechos están bajo presión, y justo por eso el Orgullo es hoy más importante que hace muchos años", aseguró la organizadora de la Marcha, Katharina Kacerovsky-Strobl.

En declaraciones a la agencia de noticias austríaca APA, la activista aseguró que el colectivo LGTBI de Austria pretende mostrar una sociedad "que no considera la diversidad una amenaza, sino su mayor fortaleza".

Tras casi seis horas de recorrido a paso de hombre por el centro de Viena, los participantes de la Marcha se congregaron en la Plaza del Ayuntamiento en el llamado "Pride Village" (Poblado del Orgullo).

El programa del Pride Village prevé discursos de políticos y activistas del colectivo LGBTI y un concierto, protagonizado por Conchita, ganador del Festival de Eurovisión en 2014 con "Rise Like a Phoenix", y JJ, quien triunfó en 2025 con "Wasted Love".

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