Emiratos informa de tres misiles balísticos y ocho drones lanzados desde Irán

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha reiterado su plena preparación para hacer frente a cualquier amenaza, luego de advertir sobre las consecuencias de cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad, soberanía o estabilidad del país. Esta declaración oficial surge tras una serie de ataques atribuidos a Irán, que han provocado un saldo de al menos ocho fallecidos y más de 160 heridos en territorio emiratí, según detalló el Ministerio y reportó la prensa nacional.

Según informó el medio, durante la jornada del sábado las autoridades emiratíes detectaron el lanzamiento de tres misiles balísticos y ocho drones desde territorio iraní. El Ministerio de Defensa especificó que desde que se iniciaron las hostilidades se han registrado un total de 341 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.748 drones dirigidos contra el país, lo que refleja una intensificación en la frecuencia y magnitud de los ataques aéreos.

El medio consignó que el saldo de víctimas mortales incluye a dos integrantes de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos, además de seis civiles extranjeros que trabajaban en el país, provenientes de Pakistán, Nepal, Bangladesh y Palestina. El número de heridos asciende a 160, sin que se hayan especificado al momento más detalles sobre la gravedad de sus lesiones o su nacionalidad.

De acuerdo con la información publicada, el Ministerio de Defensa sostuvo que mantiene sus sistemas de defensa en alerta máxima y que las fuerzas armadas poseen capacidades suficientes para responder ante eventuales escaladas. La declaración oficial también advierte sobre cualquier intento, proveniente del exterior o del interior, que busque desestabilizar la seguridad nacional e interrumpir la vida cotidiana en el país.

El medio detalló que los ataques recientes forman parte de una serie de incidentes que han elevado la tensión en la región. Las autoridades emiratíes insisten en el derecho de Emiratos Árabes Unidos a defenderse ante cualquier agresión y han señalado de manera directa a Irán como responsable del lanzamiento de los misiles y drones.

En el plano internacional, la preocupación aumenta a medida que el conflicto se prolonga. Según reportó el medio, el Ministerio de Defensa remarcó en su comunicado oficial que el país no escatimará recursos para salvaguardar la integridad de su territorio y la seguridad de sus habitantes, incluyendo a los residentes de nacionalidad extranjera afectados por los ataques.

La sucesión de ataques ha provocado también la movilización de recursos sanitarios y logísticos para atender a los heridos y asegurar la protección de infraestructuras clave. Autoridades locales mantienen vigilancia reforzada y han solicitado la colaboración de la comunidad internacional para frenar la escalada de hostilidades en el Golfo Pérsico, según informaron las fuentes oficiales citadas por el propio medio emiratí.

Hasta ahora, la respuesta militar de Emiratos Árabes Unidos se ha centrado en reforzar los sistemas antiaéreos y en coordinar acciones con aliados regionales, priorizando la capacidad de detección rápida y neutralización de misiles y drones. El Ministerio de Defensa enfatizó que el Estado responderá proporcionalmente ante nuevos intentos de ataques contra su soberanía, e hizo hincapié en la necesidad de responder con firmeza a quienes pretendan vulnerar la seguridad nacional.

Por el momento, no se ha registrado una declaración oficial desde la parte iraní respecto a los lanzamientos denunciados por Emiratos Árabes Unidos. El medio concluyó que la situación continúa siendo monitoreada por las autoridades de defensa, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y preservar la estabilidad tanto interna como regional.