‘El yerno’, ficción mexicana sobre la corrupción que recuerda al exgobernador Rocha Moya

Ciudad de México, 6 may (EFE).- A una semana de que el ahora gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado por EE.UU. de tener nexos con el narcotráfico y de posesión de armas, en el cine mexicano aterriza la película 'El yerno', sobre el ascenso y caída de un político vinculado a los capos del crimen organizado.

"La vida nos está dando cachetadas de realidad. 'El yerno' es una película que -con los acontecimientos de las últimas dos semanas y quizá del último par de meses- sirve como una lupa sociopolítica actual, que amplifica y muestra el germen", explica el protagonista de la cinta Adrián Vázquez (Tijuana, 46 años) en una entrevista con EFE.

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Entre la sátira y el drama, Vázquez interpreta a José Sánchez, un hombre que pasa de controlar una flota de autobuses en la empresa de sus suegros a vincularse con el narcotráfico y ascender a fiscal del estado ficticio de 'Albacruz', que podría ser cualquier localidad mexicana.

El metraje incluye referencias a agrupaciones políticas, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o a sus antiguos integrantes, cuyos casos destacan por un historial de corrupción y fugas del país, como ocurrió con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte (2010-2016).

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"Tenemos algunos referentes nacionales en los que podemos ver algún aspecto similar. Me tocó vivir en Veracruz, justo en la época de Duarte, y cuando ves a ese tipo y su comportamiento y esa barriga pues es indefectible que diga: 'No mames, parece José Sánchez'", afirma el intérprete.

Bromea con que "cualquier parecido con la ficción es pura realidad".

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También defiende que su personaje "no es un villano de inicio", sino un espécimen que se adapta a la realidad mexicana actual.

"José Sánchez es la descripción de cualquier ente contemporáneo. Él es alguien que va por la vida sin resolver realmente qué quiere, creyendo que sí lo sabe, pero dejándose arrastrar por las circunstancias. El poder termina llevándolo hacia esa parte criminal", opina sobre este papel, que le dio la oportunidad de debutar con un rol protagónico en el cine.

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Además, recalca que, en la mayoría de los casos, "los que realmente delinquen de manera monumental son quienes llevan la mejor vida", una realidad que, a su juicio, la sociedad mexicana conoce "desde hace décadas", aunque sigue siendo incapaz de evitar caer "en las mismas dinámicas políticas y sociales".

Cine doloroso o realista

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Durante años, cineastas como Luis Estrada y sus producciones, como 'La ley de Herodes' (1999) o 'El Infierno' (2010), han reflejado la crudeza de México.

Una tendencia cinematográfica que el público ya no recibe tan bien, asegura Vázquez, un asunto que le incomoda en su visión de hacer cine.

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"El arte tiene que defender la visión de los creadores. Hay que decir las cosas aunque sean dolorosas, crueles o incómodas, porque históricamente los artistas nos han ayudado a mirar el mundo de otra manera", argumentó.

En un México en el que todavía persisten la violencia, la corrupción y el narcotráfico, considera que las películas "son dolorosas porque la realidad también lo es", y aunque se pone en la piel de aquellos a los que ciertos temas les pueden resultar "sensibles", estima que visualizarlas permite que "quienes nunca han pasado por eso puedan empatizar".

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'El yerno' está disponible internacionalmente en la plataforma de streaming Netflix y es una apuesta del director mexicano, Gerardo Naranjo, y de su protagonista por reflejar la dureza de un país con un toque de comedia.