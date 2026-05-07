Jueves, 7 de mayo de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán - La tensión en el estrecho de Ormuz disminuye ante la expectativa de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, reforzada por el anuncio de Donald Trump de que las conversaciones entre ambas partes "son muy buenas" y ve "muy posible" alcanzar una solución.

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- Se mandará una nota sobre la fortaleza del séquel en Israel.

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- Al cumplirse tres semanas del alto el fuego, el sur del Líbano continúa sumido en la violencia, con ataques diarios por parte de Israel y sin avances en el inicio de negociaciones.

- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) comienza un encuentro de liderazgo en Suez (Egipto) que pondrá el foco en la recuperación de la industria ante las disrupciones provocadas por la guerra en Oriente Medio. (Texto)

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HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid/Ginebra/Bruselas - El crucero MV Hondius navega hacia las islas Canarias tras zarpar de Cabo Verde, mientras las autoridades sanitarias de los países con nacionales en el buque y la OMS siguen atentas a la situación a bordo después de que los pasajeros con síntomas fueron evacuados.

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- Mientras dure la travesía hasta Tenerife del MV Hondius la vigilancia de la situación de salud de todos los pasajeros será máxima y continua, tras haberse verificado que nadie en el buque tiene síntomas, asegura en entrevista con EFE la jefa de la unidad de atención segura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Janet Díaz.

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- Las autoridades de Argentina investigan la posibilidad de que dos pasajeros del crucero MV Hondius se contagiaran en su territorio o en Chile, países donde el hantavirus es endémico y que lidian cada año con decenas de contagios, aunque raramente de humano a humano. (Texto)

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EEUU BRASIL

Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una visita marcada por las negociaciones para evitar nuevas restricciones comerciales contra Brasil y por el interés de Washington en ampliar la cooperación en áreas estratégicas como los minerales críticos.

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VATICANO EEUU

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Ciudad del Vaticano - El papa León XIV recibe en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en una cita que se produce tras el encontronazo entre el pontífice y el presidente Donald Trump a causa de la guerra en Irán y en la que Rubio quiere tratar la posibilidad de que la Iglesia distribuya en Cuba más ayuda humanitaria enviada por Washington.

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- Se enviará una cronología de la importancia del Vaticano en las relaciones entre Cuba y EE.UU.

CUBA TURISMO

La Habana - El sector turístico cubano es uno de los grandes damnificados del bloqueo petrolero estadounidense: las cifras de visitantes se han derrumbado, la mayoría de aerolíneas han suspendido o reducido sus vuelos y muchos hoteles han cerrado temporalmente mientras La Habana ve cómo se caen en picado sus vitales ingresos en divisas.

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EL SALVADOR ELECCIONES

San Salvador - La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ratifica reformas a la Constitución que son vistas como un intento de reforzar el poder del Gobierno de cara a las elecciones del próximo año, como otorgar representación directa en el Parlamento a los salvadoreños residentes en el extranjero.

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PERÚ ELECCIONES

Lima - A un mes de la segunda vuelta presidencial en Perú, aún no se oficializa que el izquierdista Roberto Sánchez enfrentará a la derechista Keiko Fujimori ni concluye el escrutinio, mientras el ultraderechista Rafael López Aliaga, fuera de carrera por pocos miles de votos, insiste sin pruebas en denunciar fraude y busca revertir los resultados con recursos no contemplados en la ley, como elecciones complementarias.

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- Se enviará una documentación con los procesos electorales alrededor del mundo que más demoraron en arrojar resultados.

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Jerusalén - El activista hispano-palestino Saif Abuskeshek se mantiene en huelga de hambre tras ser apresado hace una semana junto al brasileño Thiago Ávila por fuerzas israelíes que asaltaron su barco de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales.

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R.UNIDO ELECCIONES

Londres - Las elecciones municipales en partes de Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales se celebran este jueves en un momento en el que el primer ministro y líder laborista Keir Starmer atraviesa momentos muy bajos de popularidad.

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DAVID ATTEMBOROUGH

Londres - El británico David Attenborough, quizá el divulgador de naturaleza más conocido del mundo, cumple mañana viernes cien años, con una larga y celebrada trayectoria en la que ha acercado al gran público las maravillas del planeta y ha transmitido su pasión por las criaturas que lo habitan.

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MÉXICO BTS

Ciudad de México - La popular banda coreana de k-pop BTS ofrece el primero de sus tres conciertos en México como parte de su gira mundial ‘Arirang’, después de que el Ejecutivo mexicano enviara una nota diplomática para solicitar más actuaciones del grupo y en medio de quejas de seguidores por presuntas irregularidades en la venta de entradas.

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ERIC CLAPTON

Madrid - Más de 20 años hacía que el autor de composiciones emblemáticas como 'Layla' o 'Tears in Heaven' no actuaba en España, una ausencia a la que este estadounidense de 81 años, con más de 60 años de carrera como una de las figuras más emblemáticas de la historia del rock y del blues, pondrá fin con una actuación en Madrid, en el primero de sus dos únicos conciertos en el país. Por Javier Herrero

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BOLIVIA CINE

La Paz - La película 'La hija cóndor', que plantea la dualidad existente entre la ciudad y el campo, y la tradición ante la modernidad en Bolivia, se estrena este jueves en el país suramericano tras haber cosechado más de una veintena de premios en festivales internacionales, como los de Málaga, Biarritz y Guadalajara.

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AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en marzo (Texto)

13:00 GMT.- La Habana.- CUBA TURISMO.- El sector turístico cubano, que este jueves celebra el inicio de la feria sectorial FITCuba, es de los grandes damnificados del bloqueo petrolero estadounidense: las cifras de visitantes se han derrumbado, la mayoría de aerolíneas han suspendido o reducido sus vuelos y muchos hoteles han cerrado temporalmente mientras La Habana ve cómo se caen en picada sus vitales ingresos en divisas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presenta en una rueda de prensa a los 40 observadores de largo plazo para las elecciones presidenciales colombianas del próximo 31 de mayo. Hotel Grand Hyatt (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Nueva York.- SUDÁN DEL SUR CONFLICTO.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la situación de la Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), en medio de la persistente inestabilidad en esta disputada región entre Sudán y Sudán del Sur.

16:00 GMT.- Nueva York.- MIGRACIÓN FORO.- La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, viaja este jueves a Nueva York para participar en el II Foro de Examen de la Migración Internacional, que se celebra en la sede de la ONU, donde mantendrá reuniones con representantes internacionales, intervendrá en el plenario para exponer la posición de España y asistirá a distintos encuentros y actos sobre políticas migratorias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Orange Walk (Belice) - CENTROAMÉRICA MIGRACIÓN (Crónica) - La Bestie se colocó en frente de la cámara, se quitó la peluca, y ya como el hondureño Melvin Daniel Cortez, agradeció emocionado a las autoridades de Belice la amnistía que le permitió regularizar su situación migratoria en un país al que había llegado de niño. "Cambiaron mi vida, de verdad, gracias". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a marzo pasado de la actividad industrial, que en febrero se desplomó un 4 % en comparación con enero último. (Texto)

Los Ángeles - EEUU CINE - Con más peleas, un torneo y la inclusión de personajes entrañables, la segunda entrega de la adaptación cinematográfica de 'Mortal Kombat' promete superar a la primera: "Es increíble pensar que empezamos con unos píxeles en 1992 y ahora están construyendo escenarios gigantes basados en esas ideas", asegura a EFE su creador Ed Boone. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MERCADOLIBRE RESULTADOS.- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, difunde sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, tras haber obtenido el año pasado un beneficio neto de 1.997 millones de dólares, desde ganancias netas por 1.911 millones de dólares en 2024. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR ELECCIONES.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), ratificará este jueves una reforma a la Constitución para quitar a los partidos políticos la facultad de proponer candidatos para tres de cinco magistrados que integran el Tribunal Electoral. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR ELECCIONES.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), ratificará este jueves una reforma a la Constitución para que los salvadoreños que viven en el extranjero tengan una representación directa en el pleno del órgano Legislativo. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA CINE.- La película 'La hija cóndor', que plantea la dualidad existente entre la ciudad y el campo, y la tradición ante la modernidad en Bolivia, se estrena este jueves en el país suramericano tras haber cosechado más de una veintena de premios en festivales internacionales, como los de Málaga, Biarritz y Guadalajara. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY INFANCIA.- Unicef presenta en Uruguay los resultados de una encuesta sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país. (Texto)

Washington.- EEUU BRASIL.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riviera Maya.- PREMIOS PLATINO.- La Ceremonia de Apertura de la XIII Edición de los Premios Platino Xcaret, que celebran la producción audiovisual iberoamericana, anuncia sus galardonados en categorías técnicas. (Texto) (Foto)

Quito.- ECUADOR INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación del mes de abril de 2026. (Texto)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en abril. (Texto)

San José.- COSTA RICA INVESTIDURA.- La derechista conservadora Laura Fernández recibirá el poder en Costa Rica para un periodo de 4 años, en una ceremonia abierta al pública y en la que se espera la presencia de representantes de 79 delegaciones internacionales, entre ellos presidentes de países como Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Israel y Panamá. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA GOBIERNO.- Claves sobre los primeros seis meses de Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, que ha dado un giro a la política exterior del país e introdujo algunos cambios en la economía, limitados por el modelo heredado del Movimiento al Socialismo (MAS) y la resistencia de los sindicatos que fueron aliados de ese partido izquierdista. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA GOBIERNO.- Rodrigo Paz cumple medio año en la Presidencia de Bolivia con problemas en el sector de hidrocarburos e intentos de ajustes al modelo económico resistidos por los sectores sindicales que fueron aliados políticos de los gobiernos de Evo Morales (2006-20219) y Luis Arce (2020-2025), y que han llegado a pedir la renuncia del mandatario. (Texto) (Foto)

Miami (EE.UU.) .- EEUU MEDIO AMBIENTE.- Kearny, un pueblo minero de Arizona, teme convertirse en el primero en "desaparecer" en Estados Unidos debido a la sequía del suroeste del país, que según las autoridades locales los puede dejar sin agua del río Gila este verano. (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Nicholas Braun y Molly Gordon conversan con EFE sobre el reto de adaptar el fenómeno literario 'The Sheep Detectives' ('Las Ovejas Detectives'), la comedia protagonizada por Hugh Jackman que sigue a un rebaño que debe usar su ingenio para resolver el misterio tras el asesinato de su pastor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves con la declaración de médicos que evaluaron al astro en una clínica de las afueras de Buenos Aires semanas antes de su muerte. (Texto)

Quito.- ECUADOR PERÚ.- El escritor peruano Fernando Iwasaki ofrece la conferencia durante la II Feria del Libro Académico, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que será designado profesor honorario. Salón de Honor. Universidad Andina Simón Bolívar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá - VENEZUELA PETRÓLEO - Los ingresos petroleros de Venezuela pueden incrementarse más del 100 % este año a raíz de un aumento esperado de entre 20 % y 30 % de la producción del país, en un contexto de precios altos a nivel internacional, dijo a EFE el presidente de la firma venezolana Datanálisis, Luis Vicente León. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas - VENEZUELA CRISIS - El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello presenta la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida correspondiente a 2025, que ofrece datos de la pobreza en Venezuela. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a marzo pasado de la actividad de la construcción, que retrocedió en febrero un 1,3 % con respecto a enero último. (Texto)

Buenos Aires.- BLANCA PALOMA.- La española Blanca Paloma, que debuta este jueves en Buenos Aires, dice a EFE que su proyecto artístico -fusión de flamenco con pop y electrónica-, dialoga con los conflictos del presente y se posiciona desde lo político, al adelantar que su primer disco, 'Trenza mía', incluirá un poema de una autora palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

06:45 GMT.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO POLONIA.- El papa León XIV recibe en el Vaticano al primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

07:00 GMT.- Bruselas.- UE REGIONES.- Sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:15 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) celebran la conferencia de Integración Financiera Europea de 2026 en la que participan el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y la Comisaria Europea de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luís Albuquerque.

07:30 GMT.- Madrid.- ESPAÑA INMIGRACIÓN.- La Mesa de Diálogo Interconfesional de España presenta el Informe sobre la atención de las Iglesias a las personas migrantes. (Texto)

08:00 GMT.- Roma.- ITALIA HUNGRÍA.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibe en Roma a su homólogo húngaro, Peter Magyar, en una cita que servirá para conocerse y tratar cuestiones de interés bilateral tras la salida de Viktor Orbán, antiguo amigo de la política italiana.

09:00 GMT.- Madrid .- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA - El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, comparece ante el pleno del Congreso para abordar la crisis por la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel, una captura que el Gobierno considera ilegal y por la que sigue apresado en Tel Aviv un español de origen palestino acusado de terrorismo. (Texto)

09:30 GMT.- Hamburgo.- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en Hamburgo.

09:30 GMT.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO EE.UU.- El papa León XIV recibe en el Vaticano con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en una cita que se produce tras el encontronazo entre el pontífice y el presidente Donald Trump a causa de la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Bruselas.- GENERALITAT MENORES.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate una petición ciudadana sobre las menores tuteladas abusadas sexualmente en la Comunidad Valenciana. (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Sofía.- BULGARIA GOBIERNO.- La presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova, entrega el primer mandato para la formación de Gobierno a la principal fuerza política surgida tras las elecciones del 19 de abril, "Bulgaria Progresista", que cuenta con una mayoría absoluta de 131 escaños de un total de 240.

13:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa junto con representantes de las cámaras de comercio e industria (IHK), del mundo empresarial, la política y la ciencia en unas jornadas en la Casa de la Economía Alemana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:45 GMT.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discuso con ocasión del primer aniversario de la creación del Ministerio de Digitalización. (Foto) (Vídeo)

Moscú.- MOLDAVIA UE.- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se reúne en Moldavia con los ministros de Defensa, Anatolie Nosatii, y de Exteriores, Mihai Popsoi, del país.

Helsinki.- FINLANDIA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de viaje oficial en Finlandia, donde se reúne con su homólogo, Alexander Stubb, y el primer ministro, Petteri Orpi, además de visitar una instalación de protección civil con sitio para hasta 6.000 personas en Merihaka. (Texto) (Foto)

Estocolmo.- SUECIA TIPOS.- El Banco Nacional de Suecia (Riksbank) publica su decisión sobre los tipos de interés básicos (Texto)

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- Elecciones locales parciales en Inglaterra y comicios parlamentarios en Escocia y Gales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves ante el pleno del Congreso para abordar la crisis por la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel con 175 activistas detenidos, una captura que el Gobierno considera ilegal y por la que sigue apresado en Tel Aviv un español de origen palestino acusado de terrorismo.

Lyon (Francia).- FRANCIA CATALUÑA - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el presidente de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke, en el marco de la presidencia catalana de los Cuatro Motores para Europa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS MONARQUÍA.- Mulay Hasán, príncipe heredero de Marruecos nacido en 2003 como primogénito de Mohamed VI, se prepara para el trono con estudios en relaciones internacionales, dominio de cuatro idiomas, rango de coronel mayor y participación oficial civil y militar desde los 13 años, rol clave ante la salud de su padre.

Port Said.- IRÁN GUERRA TURISMO.- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) inaugura hoy un encuentro de liderazgo que reunirá a destacadas figuras internacionales del sector a bordo de un crucero que atravesará el canal de Suez (Egipto), en una cita que pondrá el foco en la recuperación de la industria ante las disrupciones provocadas por la guerra en Oriente Medio. (Texto) (Foto)

07:00 GMT.- Túnez.- TÚNEZ UE.- El embajador de la UE en Túnez, Giuseppe Perroni, ofrece una rueda de prensa con motivo del Día de Europa, en la que hará balance de las relaciones bilaterales y los programas de cooperación en curso. Sede UE

08:00 GMT.- Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Audiencia de apelación de los miembros del Consejo Tunecino para los Refugiados (CTR) encarcelados desde mayo de 2024, por prestar ayuda a personas que buscaban asilo en Túnez.

09:30 GMT.- Rabat.- MARRUECOS LIBROS.- La periodista española Mar Cabra, premio Pulitzer por la investigación sobre los "Papeles de Panamá" participa en la mesa redonda "La desconexión digital" en el marco del Salón Internacional del Libro que se celebra en Rabat.

Asia

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de abril de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

Pekín.- CHINA BANGLADÉS.- El ministro de Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, realiza una visita oficial a China. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN PARAGUAY.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llega a Taiwán para una visita de Estado de cuatro días, en la que prevé reforzar los lazos diplomáticos y económicos con la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taichung.- TAIWÁN DRONES.- Los envíos de drones de Taiwán hacia Europa se han multiplicado ante la demanda provocada por la guerra en Ucrania, un tirón que la isla está aprovechando para desarrollar su propia industria de vehículos no tripulados, claves ante un eventual conflicto con China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Bangkok.- TECNOLOGÍA HUAWEI.- La tecnológica china Huawei presenta un nuevo dispositivo y realiza el lanzamiento internacional de la serie Watch FIT 5 y de un nuevo reloj de lujo en el Centro Nacional de Convenciones Queen Sirikit de Bangkok. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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