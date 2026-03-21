Antonio Carmona publica 'Baro Drom (Éxodo)', su primer álbum de esta década

La expresión “Baro Drom” procede del romaní y hace referencia al prolongado tránsito del pueblo gitano a lo largo de la historia, una idea que Antonio Carmona ha seleccionado como eje conceptual para su nuevo trabajo discográfico. El músico, según consignó el medio fuente, ha optado por resumir en este álbum cuatro décadas de carrera, brindando una perspectiva de la memoria gitana y el mestizaje musical que ha caracterizado su evolución artística.

De acuerdo con el medio, Carmona regresa a la escena musical con el lanzamiento de ‘Baro Drom (Éxodo)’, su primer álbum de la década. El proyecto consiste en diez canciones que llevan la marca característica del artista, situándose como un repaso a las raíces y la tradición familiar, sin excluir las nuevas corrientes musicales que ha incorporado a su trayectoria. Tal como publicó la fuente, la iniciativa coincide con el ascenso de sus hijas, Marina y Lucía Fernanda, en el panorama musical español, lo que refuerza la continuidad de la saga familiar.

‘Baro Drom (Éxodo)’ pretende rendir homenaje al pueblo gitano, que históricamente ha experimentado la movilidad como condición permanente. La presencia de la expresión romaní en el título simboliza este movimiento y se convierte en hilo conductor del repertorio, según informó el medio fuente. El álbum incluye temas como ‘La Paz’, ‘Cómo voy a acabar’, ‘Se me encoge el pecho’ y ‘Los colores’, seleccionados para posicionarse entre los futuros elementos centrales del repertorio del artista.

El nuevo trabajo de Carmona cuenta con colaboraciones relevantes que aportan variedad de estilos y sonoridades, según detalló el medio. En primer término, ha incorporado a sus hijas, reafirmando el legado musical familiar. Participan también músicos como su tío Pepe Habichuela y artistas de diferentes ámbitos como Lin Cortés, Chus Santana, Antonio Rayo (‘Rayito’), Andy Clay, Javier ‘Harto’ Rodríguez, Chabuco, Juan Ernesto Laya y Jorge Glen. Además, el álbum se enriquece con las intervenciones del guitarrista Vicente Amigo y el dúo francés Biglo & Oli.

El álbum ‘Baro Drom (Éxodo)’ también forma parte del repertorio que compondrá la gira del veinte aniversario de Carmona, que, según reportó el medio, arranca el 10 de abril en Valencia. Durante esta serie de presentaciones, el artista repasará lo más destacado de su trayectoria desde su inicio en solitario en 2006, tras su salida del grupo Ketama y su debut con el disco ‘Vengo Venenoso’. En el desarrollo del tour, el repertorio incorpora colaboraciones ampliamente reconocidas junto a artistas como C. Tangana y Alejandro Sanz, ampliando el alcance y la diversidad del espectáculo.

El medio destacó que este álbum representa, para Carmona, un punto de encuentro entre la tradición y la experimentación, reflejado tanto en la selección de los colaboradores como en el repertorio. Su regreso ofrece una oportunidad para revisitar tanto las composiciones emblemáticas de su carrera como estas nuevas piezas que buscan consolidarse en el cancionero del artista. A través de ‘Baro Drom (Éxodo)’, el músico plantea una propuesta que combina pasado y presente; un enfoque que busca acercar el legado gitano al público actual y, al mismo tiempo, abrirlo a nuevas formas y colaboraciones internacionales.

‘La Paz’ ha sido elegido como focus track, sumándose a otras canciones del álbum que aspiran a posicionarse en la preferencia del público. Tanto la producción como el planteamiento conceptual integran nuevas influencias musicales y letras que remiten a vivencias y escenarios propios de la comunidad gitana, reportó la fuente. El proceso de creación ha reunido a distintos compositores e intérpretes, nutriendo así el proyecto con una variedad de matices sonoros.

El programa de la gira permitirá a Carmona celebrar dos décadas de carrera en solitario y compartir escenario con músicos que han marcado diferentes etapas de su trayectoria. Según detalló el medio fuente, la propuesta busca ofrecer una visión integral de su desarrollo artístico y recalcar el carácter abierto de su música. El objetivo de este lanzamiento y la gira es consolidar el nuevo repertorio y poner en valor el recorrido del artista, incluyendo tanto temas inéditos como colaboraciones recientes y producciones que remiten a sus orígenes familiares y culturales.