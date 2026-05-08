El petróleo de Texas sube un 0,6 % y cierra la semana en 95,42 dólares

Nueva York, 8 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 0,6 %, hasta 95,42 dólares el barril, con el mercado pendiente de novedades en la negociación de paz entre EE.UU. e Irán mientras intercambian ataques de baja intensidad en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,61 dólares con respecto al cierre anterior.

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El crudo estadounidense salda una semana de oscilaciones debido al contexto geopolítico en Oriente Medio con una pérdida de valor acumulada del 6 %.

EE.UU. hoy disparó y dejó inoperativos dos petroleros iraníes sin carga antes de que entraran a un puerto del país persa en el golfo de Omán tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

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Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que espera a lo largo de este día, que coincide con el primer mes de tregua, una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.

Los analistas de Rystad Energy señalaron en una nota que un anuncio entre los dos países tendrá un efecto inmediato en los futuros del petróleo, que ya han estado reaccionando a esa posibilidad al operar a la baja, pero el mercado físico tardará en recuperar la normalidad.

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"Incluso bajo un escenario optimista con una repertura gradual de 30 días del estrecho de Ormuz, una recuperación significativa del volumen tendría lugar en junio como pronto, y las llegadas a puertos procesadores se retrasarían entre cuatro y seis semanas adicionales después", indicó la jefa de Análisis de Petróleo de la firma, Paola Rodriguez-Masiu. EFE