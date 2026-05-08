Henry Martín firma que América debe eliminar a Pumas para saldar deuda por mal torneo

México, 8 may (EFE).- Henry Martín, capitán del América del fútbol mexicano, aseveró este viernes que deben eliminar al líder Pumas UNAM en los cuartos de final del Clausura para saldar la deuda que tienen por los malos resultados obtenidos en la fase regular.

"Esta eliminatoria es un clásico en el que se juega el orgullo, nos jugamos la ilusión de clasificar a la semifinal. Sabemos que el rival es Pumas. Nosotros tenemos cuentas pendientes con nosotros y la afición y eso es lo que nos jugamos; el orgullo de la institución y eso para nosotros vale más que cualquier cosa", aseveró el delantero.

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Martín habló en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final en el que se medirán a los Pumas, en el derbi de la capital mexicana, el próximo domingo, luego de que en el juego de ida del fin de semana pasado empataron 3-3, en un partido en el que se recuperaron de dos goles de desventaja.

"El equipo tiene esa respuesta que se necesita en momentos difíciles, lo demostramos en el partido de ida en el que íbamos 3-1 abajo, tuvimos una gran reacción para terminar igualados. Nosotros nos mataremos en la cancha para obtener un resultado", subrayó.

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Para eliminar a los felinos, las Águilas requieren ganar, ya que un empate por cualquier marcador dará el pase a su rival por la mejor posición en la tabla, ya que terminó en la cima de la tabla, mientras que el América concluyó la fase regular en la octava posición.

Sobre las lesiones que lo han aquejado desde hace varios meses, que lo tuvieron un año sin poder anotar, racha que rompió en la ida ante Pumas, Henry Martín dijo que ya quedaron en el pasado y ahora no habrá nada que lo detenga para aparecer el domingo.

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"A mí, las lesiones no me dejarán fuera de este partido. El poder ayudar al equipo me da tranquilidad. Anotar me da más energía ya que todo pasa por lo que tenemos en la cabeza, hoy me siento muy bien para colaborar", aseguró.

A pesar de las ganas que tiene por jugar, Martín reconoció el buen trabajo que Patricio Salas, joven de 22 años, ha desempeñado en su ausencia.

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"Estoy listo para lo que el entrenado necesite, ahora Patricio está haciendo bien las cosas, pero estoy para jugar los 90 minutos", concluyó el capitán. EFE