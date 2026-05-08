Presidente de Guatemala busca fortalecer seguridad y comercio con Honduras y Chile

Ciudad de Guatemala, 8 may (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, sostuvo este viernes una serie de encuentros bilaterales en San José para fortalecer la cooperación con Costa Rica en seguridad, comercio y migración, en el marco de la investidura de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández.

Arévalo se reunió este viernes con su homólogo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, para "abordar los desafíos de seguridad y ambiente, así como las grandes oportunidades de comercio y turismo", según indicó en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

"Nuestros países comparten historia, cultura y una gran amistad. Seguimos con el trabajo conjunto por el bienestar de nuestros pueblos", afirmó Arévalo de León.

La agenda del mandatario incluyó diálogos con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, antes de asistir a la ceremonia oficial de traspaso de mando.

PUBLICIDAD

En estos encuentros, Arévalo enfatizó la necesidad de una unidad regional basada en la justicia y la democracia, de acuerdo con la información oficial.

A la nueva presidenta de Costa Rica, con quien se reunió la víspera, Arévalo de León reiteró su apoyo y encomendó la tarea compartida de velar por la institucionalidad en la región.

PUBLICIDAD

"Una amistad larga y profunda une a nuestros pueblos, los cuales nos han encomendado la tarea de la unidad, la democracia y la justicia. Cuente con el apoyo de Guatemala para esta tarea compartida. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa que está por comenzar", escribió el mandatario guatemalteco.

Fernández asumió el poder para el periodo 2026-2030 tras su victoria electoral el pasado febrero, convirtiéndose en la segunda mujer en gobernar el país centroamericano, sucediendo en el cargo a Rodrigo Chaves. EFE

PUBLICIDAD