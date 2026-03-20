Von der Leyen y Costa cargan contra el "chantaje" de Orbán con el préstamo a Ucrania

El Gobierno de Hungría sostiene que su decisión de bloquear el préstamo a Ucrania se debe al boicot ruso en el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba, un problema que, según la Comisión Europea, se aborda por separado y cuya solución no depende ni de la Unión Europea ni de Ucrania. Según reportó el medio de comunicación, esta justificación no convence a la mayoría de los países miembro, que consideran que el veto húngaro obedece a motivos ajenos al acuerdo alcanzado previamente para otorgar el crédito por 90.000 millones de euros a Kiev.

El préstamo fue objeto de un debate central en el Consejo Europeo celebrado este jueves en Bruselas, con la participación de 27 líderes de la Unión Europea para tratar asuntos de competitividad, crisis en Oriente Próximo y energía, de acuerdo con la crónica publicada por la agencia informativa. En la apertura de la reunión, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, defendió su posición jurídica al vetar el respaldo financiero destinado a Ucrania y advirtió que mantiene su postura. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó con dureza la desilusión por lo que califica de incumplimiento húngaro de un acuerdo legalmente vinculante adoptado en diciembre, una postura respaldada por la mayoría de mandatarios, según consignó la fuente.

En una conferencia conjunta al término de la reunión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Antônio Costa señalaron que Orbán "chantajea" al resto de los socios comunitarios y recalcaron que "un acuerdo es un acuerdo". Von der Leyen subrayó que la condición para aprobar el préstamo —que Hungría, República Checa y Eslovaquia quedaran eximidas de aportar fondos— se cumplió. “Esta condición se ha cumplido, así que somos muy claros con lo que está pasando, la situación está bloqueada porque un líder no ha mantenido su palabra”, declaró la presidenta de la Comisión, de acuerdo con el medio citado, e insistió en que buscarán “una manera de seguir adelante, incluso si la tarea es difícil”.

Durante la reunión, Costa reiteró que la Comisión ha brindado “apoyo técnico y financiero” a Ucrania para reparar el oleoducto Druzhba. Explicó que Rusia ha destruido la infraestructura hasta en 23 ocasiones y enfatizó que “solo Rusia puede decidir si destruye o no el oleoducto Druzhba”. “Rusia ha atacado 23 estaciones de gas. Y, a la vigésimo tercera vez, Ucrania volverá a reparar este gasoducto. Por supuesto no es culpa de Ucrania, ni de la Unión Europea, ni de la Comisión, ni del Consejo Europeo, ni de ningún Estado miembro. Por eso es totalmente inaceptable”, afirmó Costa, según cita el medio.

Los líderes europeos concluyeron 90 minutos de deliberaciones sin alcanzar solución sobre la cuestión del préstamo, y han decidido no reanudar el tema en esta cumbre ni durante una siguiente videoconferencia sostenida con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. El medio informativo detalló que las autoridades europeas consideran que la naturaleza de las dificultades que impiden la concesión de la ayuda financiera responde a conflictos internos del bloque y no será discutida mientras persista el desacuerdo.

La postura de Hungría, defendida en palabras de Orbán, consiste en asociar la aprobación del préstamo con la situación de suministro energético en su país tras los ataques al oleoducto Druzhba, algo que el resto de los Estados miembro perciben como una acción sin legítima conexión con el compromiso de diciembre, según lo recogido por el medio especializado. Tanto Ursula von der Leyen como António Costa expresaron públicamente que ningún líder puede “chantajear” al Consejo Europeo y exhortaron a Orbán a cumplir su palabra ante los demás Estados.

El préstamo a Ucrania busca proporcionar respaldo financiero urgente al Gobierno de Kiev, que enfrenta necesidades derivadas de la guerra y los continuos ataques contra sus infraestructuras energéticas. La ayuda fue estructurada bajo el mecanismo de cooperación reforzada, permitiendo la exención de países como Hungría, Eslovaquia y República Checa, de acuerdo con lo aprobado en la cumbre previa. Tanto Von der Leyen como Costa insistieron en que se han cumplido las condiciones pactadas y que la legitimidad del acuerdo fue refrendada en diciembre, por lo que insisten en la naturaleza estrictamente política de la obstrucción húngara.

El impasse generado por la negativa de Hungría ahonda la división interna entre los miembros de la Unión Europea, en un momento en que se multiplican los desafíos vinculados al conflicto en Ucrania, el encarecimiento de la energía y la inestabilidad geopolítica internacional. Según fuentes europeas consultadas por el medio, la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno expresaron en la reunión de Bruselas su preocupación ante la actitud de Orbán y la necesidad de preservar la confianza y la coherencia de los compromisos alcanzados dentro del bloque.