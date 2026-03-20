VÍDEO: El delegado pide trasladar los conciertos de Shakira a otro recinto: "Iberdrola Music no tiene las condiciones"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento para trasladar los conciertos recientemente anunciados por Shakira en el recinto Iberdrola Music a otros recintos, pues este espacio, ubicado en Villaverde, "sigue sin tener las condiciones necesarias" para celebrar grandes eventos.

La cantante colombiana Shakira ha confirmado este viernes que celebrará tres conciertos en este recinto de cara al mes de septiembre. Martín, por su parte, ha salido rápidamente al paso y en declaraciones remitidas a los medios de comunicación ha insistido en que el Iberdrola Music no cumple las condiciones.

Así las cosas, el delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento tanto a promotores como a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para que trasladen este tipo de eventos a otros recintos que sí cumplen las condiciones y, en caso de querer "consolidar" el Iberdrola Music, acometer las mejoras necesarias.

"Llevo años reclamando tanto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del espacio Iberdrola Music, para que tenga las condiciones de movilidad y accesibilidad necesarias para poder albergar eventos de naturaleza masiva", ha manifestado el delegado.

En este sentido, Martín ha abundado en que "la seguridad debería ser lo primero para todos", si bien ha acusado al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid de actuar con "desidia" y no hacer "absolutamente nada" para mejorar las condiciones de un espacio que ha provocado críticas de parte de Getafe, municipio colindante.

De hecho, el delegado ha incidido en la necesidad de que los trabajos de mejora del espacio Iberdrola Music se lleven a cabo de forma "coordinada" con el Ayuntamiento de Getafe, un municipio que "siempre paga las consecuencias" y del que "siempre se olvidan" y "menosprecian".

SIN NOTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD O EL AYUNTAMIENTO

Más tarde, Martín ha ofrecido declaraciones a la prensa al margen del acto del Gobierno para reconocimiento de víctimas del patronato de protección a la mujer donde ha lamentado que ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de la capital se han puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para comunicar la programación.

Así, ha insistido en que el recinto requiere de "mejoras sustanciales" que viene reclmando a las autoridades "de la mano de los vecinos" y de los empresarios de esos distritos y de la ciudad de Getafe. Martín ha recalcado que es necesario "garantizar la seguridad" de los asistentes.

"Insisto en esa reclamación que le llevo exigiendo a la señora Díaz Ayuso y al señor Martínez-Almeida. Hagan algo, hagan algo de una vez, y en este caso hagan algo en favor de la seguridad de los asistentes a estos eventos y en favor de la convivencia en los barrios y distritos afectados", ha remachado.

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