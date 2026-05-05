Al menos 8 buques cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes pese a los ataques y bloqueo

El Cairo, 5 may (EFE).- Al menos ocho buques, uno de ellos comercial, transitaron el lunes por el estrecho de Ormuz, cuyos cruces se mantuvieron "prácticamente estables" pese a los ataques contra embarcaciones en esta estratégica vía, la operación de asistencia de EE.UU. y el bloqueo, informó este martes la plataforma Kpler.

Según este sitio de análisis y monitoreo marítimo, el 4 de mayo "los cruces se mantuvieron prácticamente estables, con un total de ocho tránsitos diarios", y los barcos que cruzaron el estrecho eran de "bajo riesgo", aunque tan solo se registró el cruce de una embarcación comercial: el buque cisterna GLP Nooh Gas, con bandera de Botsuana.

PUBLICIDAD

La mayoría de los tránsitos se concentraron de oeste a este, es decir, desde el golfo Pérsico al golfo de Omán, de acuerdo con los datos de la empresa de seguimiento.

Además, Kpler informó de que "dos lanchas de desembarco con bandera iraní cruzaron el estrecho", con lo que se eleva a 134 el total de tránsitos con bandera iraní desde el inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

PUBLICIDAD

La plataforma recordó que ayer se registraron dos nuevos ataques físicos, confirmados por la Organización Marítima Internacional (OMI), desde el inicio del Proyecto Libertad, una operación lanzada el lunes por Estados Unidos para asistir el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Uno de ellos fue contra un buque cisterna de la compañía nacional de petróleo de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC, mientras que el segundo era un carguero registrado en Grecia, unos incidentes en los que no se reportaron víctimas pero que complicaron "considerablemente el panorama de riesgo para los buques aún atrapados en el Golfo".

PUBLICIDAD

"Los ataques ponen en entredicho la suposición de que el paso escoltado o coordinado por sí solo sea suficiente para restablecer la confianza", añadió Kpler, en referencia al Proyecto Libertad.

Asimismo, apuntó a la probabilidad de que aumenten las preocupaciones sobre la seguridad de la tripulación, así como la reticencia de los armadores a intentar salir de Ormuz "sin pruebas más claras de mejoras de seguridad sostenidas".

PUBLICIDAD

La escalada de la tensión se produjo después de que Estados Unidos lanzase ayer el Proyecto Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo de Irán, que lo interpretó como un intento por levantar su cerco al estratégico paso.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que esta operación es "defensiva", temporal y no busca un enfrentamiento con Irán, aunque las tropas estadounidenses están preparadas ante cualquier amenaza de Teherán.

PUBLICIDAD

Ormuz es objeto de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes. EFE