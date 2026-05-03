Shakira, la primera latina en hacer historia en Copacabana con dos millones de asistentes

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 2 may (EFE). Shakira arrasó este sábado en Río de Janeiro con el megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, donde se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

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La colombiana reunió dos millones de fanáticos, según datos de la alcaldía de Río, que corearon con la diva a viva voz y durante más de dos horas un repertorio cargado de los éxitos que han disfrutado varias generaciones en los últimos treinta años.

Tras abrir con 'La fuerte' el público se desbordó de alegría al escuchar un mix de 'Estoy Aquí' -uno de sus primeros número uno en listas- y escuchar el saludo en perfecto portugués de su diva.

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"Olá Brasil", dijo en voz alta y fuerte la colombiana, quien hizo varias intervenciones durante su presentación en un perfecto portugués y recordó que se "enamoró" de Brasil tras visitarlo por primera vez a sus 18 años.

El país suramericano fue el primero en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera y recorrió los más diversos rincones de su geografía en pequeños y medianos escenarios para darse a conocer y convertirse en la reina del pop latino actual.

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Siguieron clásicos como 'Inevitable', para pasar al reguetón con, 'TQG', la canción que hizo junto con la también colombiana Karol G, en una presentación en la que prevaleció la coreografía y el vestuario utilizado por la diva en su más reciente gira, 'Las mujeres ya no lloran', con la que conmemoró tres décadas de carrera.

Shakira dedicó el concierto a las mujeres, de quienes resaltó la fuerza y su resiliencia y recordó que si solas pueden verse vulnerables, juntas "somos invencibles".

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'Pies descalzos', 'La tortura', 'Hips don't lie' y 'Ojos así'; y varias de las canciones de su último álbum, que le valió su cuarto Grammy, hicieron parte del repertorio de la artista.

'La bicicleta', el tema compuesto a dúo con el también colombiano Carlos Vives, y otras canciones como 'Chantaje', 'La tortura' y 'Hips don't lie', en las que los ritmos colombianos fueron protagonistas, hicieron que la diva mostrara 'el tumbao' propio de su país natal lo que hizo enarbolar varias banderas de la nación cafetera en medio de la multitud.

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Pero fue 'Waka Waka' el tema que más alborotó los ánimos de los espectadores casi al final del concierto, por la energía contagiosa de su melodía y el despliegue de colores y coreografías en el escenario, que hicieron saltar y cantar al unísono a miles de asistentes.

Anitta, la primera invitada, apareció hacia la mitad del espectáculo para interpretar 'Choka Choka' a dueto con la diva colombiana, el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que el público bailó sin parar.

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Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando apareció en el escenario con un traje tan brillante como el de Shakira.

Le siguieron los hermanos Caetano Veloso y María Betania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), con los que Shakira interpretó 'O leaozinho', un clásico del cantautor con el que trasladó al público a su infancia, y 'O que é, o que é', una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y que la diva interpretó con la cantante bahiana.

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La ronda terminó con Ivette Sangalo, una vieja conocida de la colombiana con la que cantó 'Um pais tropical', canción que ya habían interpretado juntas en 2011, en Rock in Río.

El concierto gratuito más grande para la artista mostró al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina, además de reforzar la posición de la barranquillera como referente para todas las edades en el continente.

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El público alcanzado por Shakira superó al de Madonna, que en 2024 reunió en esta misma playa a 1,5 millones de asistentes, y casi alcanza al de Lady Gaga, que el año pasado congregó en Copacabana a 2,1 millones de espectadores. EFE

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