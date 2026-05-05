Sudáfrica y Japón acuerdan fortalecer la cooperación sobre minerales críticos y energía

Nairobi, 5 may (EFE).- Los gobiernos de Sudáfrica y Japón acordaron este martes fortalecer su cooperación en materia de minerales críticos y energía, en el marco de una visita a Pretoria del ministro de Exteriores nipón, Motegi Toshimitsu.

Tras una reunión con su homólogo sudafricano, Ronald Lamola, los dos ministros se comprometieron a "seguir fortaleciendo los intercambios bilaterales en áreas como los minerales críticos y la energía", según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés.

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"En lo que respecta a los minerales críticos, Japón ha estado promoviendo la cooperación con Sudáfrica desde la perspectiva de fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, y ambos ministros acordaron continuar trabajando juntos en los sectores público y privado", añadió.

Motegi confirmó que Japón seguirá apoyando a Sudáfrica en sus tareas de descarbonización y transición energética.

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Por su parte, Lamola recordó el compromiso de la compañía japonesa Toyota de apoyar con 10.400 millones de rands (unos 533 millones de euros) la transición sudafricana hacia vehículos de nuevas energías, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Sudáfrica.

"También nos entusiasman las perspectivas de incursionar en nuevas áreas de cooperación, como el equipamiento de defensa, tras el exitoso encuentro entre empresas sudafricanas y japonesas del sector en septiembre de 2025", añadió Lamola.

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Además, destacó el "gran potencial" de una posible ampliación del acceso de los productos agroindustriales y agrícolas sudafricanos a los mercados japonés y asiático.

Después de este encuentro, Motegi se reunió con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, para hablar sobre cuestiones de seguridad energética, minerales críticos y cooperación en inversiones, según publicó la Presidencia de Sudáfrica en su cuenta de la red social X.

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Sudáfrica es la cuarta y última parada de Motegi en una gira por África que, desde la semana pasada, incluyó ya a Zambia, Angola y Kenia, con el objetivo de buscar soluciones a los "problemas relacionados con la energía y los minerales críticos" y debatir la "cada vez más grave" situación internacional. EFE