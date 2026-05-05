Al menos dos muertos y 34 heridos en un ataque ucraniano contra región rusa, según medios

Moscú, 5 may (EFE).- Los medios rusos calculan en dos muertos y 34 el número de heridos en el ataque ucraniano con drones y misiles contra Cheboksari, capital de la región de Chuvasia, a unos 600 kilómetros al este de Moscú.

Según el popular canal de Telegram Baza, dos personas murieron y otras 34 resultaron heridas en los ataques con drones y misiles de crucero que impactaron contra edificios residenciales y una planta del Instituto de Investigación de Ingeniería de Relés.

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El Comité de Instrucción confirmó que hay víctimas mortales, pero no concretó su número.

Además, canales de Telegram locales informaron de daños en la infraestructura de transporte, un edificio universitario y un centro comercial.

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Las autoridades locales comunicaron de restricciones temporales para peatones y vehículos debido a las operaciones de los servicios de emergencia.

Los medios independientes vinculan la planta alcanzada por el ataque con la fabricación de equipos electrónicos para el ejército ruso, incluyendo la fabricación de antenas utilizadas para instrumentos de guerra electrónica para proteger los drones Shahed (Gerán), así como receptores satelitales para los misiles Kalibr e Iskander.

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Por su parte, Ucrania emitió imágenes de lanzamientos de misiles de crucero desde su territorio.

El Ministerio de Defensa ruso anunció este martes que interceptó 289 drones ucranianos que atacaron territorio ruso.

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Varios gobernadores rusos informaron de incendios en sus regiones, tales como la de Leningrado y la de Briansk. EFE