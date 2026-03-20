Tellado confirma que el PP no apoyará el decreto de vivienda y se pensará qué hacer con el de rebajas fiscales

Miguel Tellado señaló que el Partido Popular analizará en detalle el real decreto sobre rebajas fiscales en el sector energético antes de decidir su postura definitiva respecto al apoyo o rechazo de la medida. Según precisó Tellado en una comparecencia ante los medios, el partido mantiene su evaluación sobre el decreto que contempla incentivos tributarios tomando en cuenta el impacto del conflicto en Oriente Medio, situación que llevó al Gobierno a plantear nuevas ayudas en este ámbito. El secretario general del PP dejó en claro, asimismo, que su formación no respaldará el decreto sobre medidas de vivienda impulsado por el Ejecutivo.

De acuerdo con lo informado por medios como Europa Press, Tellado expresó que el PP no secundará el decreto denominado “de izquierdas” por incluir regulaciones específicas sobre vivienda. El dirigente apuntó: "Ya les anuncio que no respaldaremos el decreto de izquierdas y que analizaremos en profundidad el decreto de derechas que aprueba hoy el gobierno de PSOE y Sumar", en una alusión a la manera como algunos portavoces de Sumar habían calificado el paquete de rebajas fiscales.

El Gobierno optó por la presentación de dos decretos diferenciados: uno enfocado en medidas residenciales, el otro orientado a la reducción de impuestos en el contexto de la crisis derivada de la guerra de Irán. Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, había solicitado que el decreto energético también recogiera la prórroga de contratos de alquiler y la prohibición de desahucios; sin embargo, el PSOE descartó incluir estas disposiciones debido a la ausencia de consenso suficiente para su aprobación parlamentaria, consignó Europa Press.

El debate interno en el seno del Ejecutivo se manifestó en el Consejo de Ministros, llegando incluso a un plante de los integrantes de Sumar por la exclusión de esas propuestas sociales. Como consecuencia, el Ejecutivo acordó dividir en dos los decretos: por un lado, las medidas centradas en el sector inmobiliario; por otro, las rebajas tributarias energéticas.

Miguel Tellado explicó que la posición del PP sobre la vivienda sigue la misma línea adoptada en votaciones previas cuando el partido no apoyó el llamado “escudo social” en dos ocasiones anteriores. El decreto de viviendas, que según Sumar buscaba mantener medidas de protección social como la prórroga de alquileres y la prohibición de desahucios por impago, no alcanzó el apoyo de los populares.

Sobre la propuesta de incentivos fiscales en el sector energético, Tellado insistió en la necesidad de un análisis exhaustivo antes de concretar la posición de voto del PP. Algunas formaciones de Sumar catalogaron este decreto como de “derechas” por centrar la respuesta en reducciones de impuestos, lo que habitualmente respaldan partidos alineados con ese espectro político, expuso Europa Press.

Las tensiones entre el PSOE y Sumar en torno a la inclusión de medidas sociales en la legislación excepcional reflejan la dificultad para alcanzar consensos en el actual marco parlamentario. El Gobierno, enfrentado al reto de sostener su mayoría, encontró opiniones divergentes entre sus propios socios, situación evidenciada durante la elaboración de los decretos.

El conflicto en Oriente Medio, particularmente la escalada de la guerra de Irán, precipitó la decisión de presentar un decreto enfocado en el ámbito energético. El Gobierno defendió la necesidad de aplicar reducciones fiscales para aliviar el impacto derivado del conflicto internacional en los precios y en la factura energética de los ciudadanos.

La ausencia de respaldo parlamentario suficiente para iniciativas de carácter social, como la prohibición de desahucios o prórrogas automáticas de alquileres, determinó finalmente el diseño de decretos diferenciados. La posición anunciada por el PP reduce las expectativas de una mayoría holgada en apoyo a los planes sobre vivienda, lo que sitúa a otras formaciones ante la posibilidad de desempeñar un papel determinante en la votación.

Sumar insistió en la relevancia de incluir garantías adicionales para arrendatarios y personas en riesgo habitacional, criterio no compartido por el PSOE en esta ocasión. La decisión del Ejecutivo de separar los paquetes legislativos respondió, en parte, a la necesidad de agilizar la aprobación de las rebajas fiscales, dada la coyuntura internacional y la presión sobre los precios de la energía, según lo publicado por Europa Press.

Tellado reiteró que el PP evaluará “con profundidad” la propuesta centrada en las rebajas fiscales, en referencia a su contenido eminentemente tributario asociado al sector energético. A lo largo de la rueda de prensa, dejó claro que las decisiones del partido buscarán responder al interés general y a la revisión detallada de los textos legislativos aprobados por el Gobierno en este contexto.