Distintos episodios de ataques a barcos en el golfo Pérsico han provocado una reducción tangible en el flujo marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, por donde se transporta cerca de una cuarta parte del petróleo que se comercializa por vía marítima a nivel mundial, así como volúmenes destacados de gas natural licuado y fertilizantes. Las autoridades chinas expresaron preocupación ante esta situación, haciendo un llamado claro a los actores involucrados en el conflicto en Oriente Próximo para que garanticen el abastecimiento constante de energía y eviten una crisis global. Según informó Europa Press, el gobierno chino valoró como crucial la estabilización del suministro de petróleo ante la escalada de tensiones y la consiguiente volatilidad de los precios internacionales.

Durante una conferencia de prensa, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, subrayó la necesidad de que todas las partes actúen con criterio de responsabilidad para preservar el suministro energético. Esta solicitud surgió después de los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que generaron una reacción por parte de la República Islámica y de grupos armados proiraníes en la región. Europa Press reportó que Lin declaró: “La seguridad energética es de gran importancia para la economía mundial”, en respuesta a una consulta sobre recientes declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El medio Europa Press detalló que, con el aumento del precio del barril de Brent, agravado por los incidentes armados en el golfo Pérsico, las dificultades en el cruce del estrecho de Ormuz se han intensificado. Este corredor es considerado uno de los más relevantes del mundo para el comercio de crudo, y cualquier interrupción en su tráfico afecta los mercados internacionales y la economía en general.

Scott Bessent manifestó que Estados Unidos podría analizar el levantamiento de sanciones sobre el crudo iraní actualmente exportado y que se encuentra en alta mar. Europa Press consignó que esta posible flexibilización se produce junto a una decisión anterior comunicada la semana pasada por parte de Washington, en la que anunciaba un alivio parcial de las sanciones impuestas al petróleo ruso. Moscú interpretó ese gesto como un intento dirigido a “estabilizar el mercado energético”, en un contexto en el que los precios y la oferta global enfrentan presiones por la inestabilidad militar en Oriente Próximo.

De acuerdo con las informaciones publicadas por Europa Press, la tensión militar iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, junto con la respuesta de grupos armados afines a Teherán, derivó en ataques recurrentes contra embarcaciones que intentan operar en el estrecho de Ormuz. Como consecuencia, se reportó una disminución sensible del tráfico marítimo, que afecta no solo al crudo, sino también a otras materias primas esenciales.

El gobierno chino resaltó ante Europa Press que las fluctuaciones en los mercados y el riesgo de escasez energética pueden tener implicaciones en la economía mundial. Por ello, instó con firmeza a mantener el flujo sin interrupciones del petróleo y otros recursos a pesar del incremento de la inseguridad en la zona. El portavoz Lin Jian reiteró la postura de Pekín enfocada en la necesidad de evitar una crisis energética que repercuta no solo en los precios internacionales, sino también en el abastecimiento para los principales consumidores globales.

Información divulgada por Europa Press indica que los recientes acontecimientos también condicionan las políticas y estrategias de Estados Unidos, que contempla ajustes en su régimen de sanciones en respuesta a la dinámica regional. La flexibilización parcial a Rusia se percibe, según Moscú, como un movimiento destinado a atenuar los efectos negativos de la crisis energética, aunque las autoridades rusas lo calificaron también de maniobra táctica.

El corredor del estrecho de Ormuz, en el centro de estos episodios, concentra alrededor del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo, dato informado por Europa Press, por lo que las disrupciones en el tráfico fluvial derivadas de los recientes ataques y enfrentamientos han acentuado la preocupación en los mercados y entre los principales países importadores y exportadores.

Las medidas y llamados realizados por el gobierno chino, según Europa Press, tienen como objetivo central promover la calma y la responsabilidad de todos los implicados, en un intento por frenar las consecuencias negativas que la inestabilidad militar y política regional despiertan para la seguridad del suministro energético global. La postura china se alinea con la preocupación internacional respecto de que una crisis prolongada en la zona del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz desencadene carencia de crudo y alzas aún mayores en los precios del petróleo y derivados.