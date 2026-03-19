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La firma argentina de 'e-commerce' Mercado Libre invertirá 519 millones de euros en Colombia este 2026

La compañía argentina planea un desembolso histórico en el país latinoamericano, impulsando mejoras logísticas, expansión de equipos y crecimiento del sector digital, con alianzas estratégicas y nuevas opciones para consumidores y pequeñas empresas colombianas

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El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en Colombia ha sido respaldado notablemente por plataformas tecnológicas que les permiten acceder a mercados más amplios, una tendencia que se refleja en la presencia de más de 30.000 pymes activas dentro del ecosistema digital de Mercado Libre. Según informó el diario Valora Analitik, la firma argentina de comercio electrónico ha confirmado una inversión de cerca de 600 millones de dólares, equivalentes a 519 millones de euros, en el país andino a lo largo de 2026. Este plan, que busca consolidar su posición y apoyar la digitalización comercial, representa un incremento del 27% frente a la inversión ejecutada en 2025 y del 58% respecto a la realizada en 2024.

De acuerdo con Valora Analitik, la compañía destinará los recursos a diferentes frentes, incluyendo campañas de marketing, el fortalecimiento de su infraestructura logística y la ampliación de su equipo en Colombia, donde más de 6.100 profesionales se encuentran actualmente empleados. Dentro de la agenda de inversiones para 2026, Mercado Libre prevé robustecer su red logística, objetivo que busca reducir los tiempos de entrega e incentivar un mayor volumen de ventas. La empresa ha establecido plazos de entrega de hasta 48 horas en todo el territorio nacional. No obstante, la meta es ampliar a Medellín, Cali y Barranquilla el modelo de entrega en el mismo día que ya se encuentra disponible en Bogotá.

Durante una entrevista otorgada al medio Valora Analitik, Doménico Barbato Gaviria, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, expresó que el arranque del año superó las expectativas iniciales establecidas por la empresa. “Arrancamos el año de manera muy positiva, sobrecumpliendo el plan que teníamos. Estamos viendo un repunte del comercio electrónico en Colombia”, puntualizó Barbato Gaviria, según reportó el diario antioqueño.

El ejecutivo detalló que, en Colombia, las compras electrónicas representan tan solo un 8% del total del comercio minorista, cifra que se ubica por debajo del promedio de penetración que el comercio digital alcanza en América Latina, establecido en 14%. Esta brecha señala, en palabras de Barbato Gaviria difundidas por Valora Analitik, oportunidades sustanciales para expandir la presencia de plataformas de e-commerce en el país, facilitando a consumidores y empresas el acceso a nuevas herramientas comerciales y de pago.

De acuerdo con lo consignado por Valora Analitik, el plan de inversión anunciado incluye la formalización de nuevas alianzas estratégicas en 2026, tanto con marcas como con entidades financieras. Entre las novedades, Mercado Libre habilitará opciones de pago a plazos y cuotas sin intereses, medida que busca incentivar las compras y facilitar el acceso a productos a una mayor parte de la población. Además, la firma estableció una alianza con el futbolista colombiano James Rodríguez para reforzar la identidad y el vínculo de la marca con sus clientes locales.

La inversión permitirá a Mercado Libre avanzar hacia la optimización de su red logística, elemento considerado clave en la estrategia de diferenciación dentro del sector digital colombiano. Según el medio Valora Analitik, mejorar los plazos de entrega constituye un factor cada vez más relevante para el consumidor, que valora la inmediatez y el cumplimiento en procesos de compra electrónica. A su vez, esta mejora logística fomentará un mayor flujo comercial entre los más de 30.000 pequeños y medianos negocios que hoy participan en la plataforma.

Hasta la fecha, la empresa se ha enfocado en ampliar su equipo en el país, superando los 6.100 empleados, y sigue concentrando recursos en la formación y el fortalecimiento de sus capacidades logísticas y de atención. Según publicó Valora Analitik, la apuesta de Mercado Libre busca acompañar el crecimiento acelerado del sector y cubrir la demanda de productos y servicios digitales que crece al ritmo de la transformación económica de Colombia.

Según lo remarcado por la propia compañía, la baja penetración del comercio electrónico en Colombia respecto a otros mercados de la región indica un amplio margen de desarrollo, tanto para consumidores como para empresas. Las iniciativas anunciadas, como las nuevas alianzas y opciones de pago, sumadas al robustecimiento de la logística, pretenden favorecer un entorno digital más competitivo y eficiente, propiciando además un aumento de las ventas a través de canales virtuales.

El calendario de acciones para 2026 adelantado por el medio Valora Analitik refleja una estrategia integral que no solo refuerza la presencia de Mercado Libre en el mercado nacional, sino que también podría influir en la aceleración del comercio digital y la adopción de nuevas tecnologías por parte de las pymes conectadas a su plataforma. Las mejoras proyectadas para los sistemas de entrega y la ampliación de los equipos y las alianzas constituyen el eje de este plan de consolidación, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas tanto a consumidores como a pequeños emprendedores en toda Colombia.

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