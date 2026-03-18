Al menos cuatro muertos y ocho heridos en ataques aéreos contra zonas rurales en el oeste de Irán

El responsable adjunto de seguridad en la provincia de Lorestán, citado por la agencia iraní Tasnim, confirmó que cuatro personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas tras los bombardeos realizados recientemente en áreas rurales de esta región occidental de Irán. Según informó Human Rights Activists in Iran (HRA), este episodio se inserta en una serie de acciones armadas atribuidas a Estados Unidos e Israel, desarrolladas desde el 28 de febrero y que han provocado miles de víctimas en ese país.

De acuerdo con la información recogida por el medio Tasnim y publicada por HRA, la oleada de ataques aéreos se efectuó el miércoles y afectó directamente a comunidades rurales de Lorestán. Autoridades locales detallaron que la ofensiva conjunta ha intensificado el clima de inseguridad en la zona, con consecuencias directas en la población civil.

HRA reportó que, desde el inicio de las operaciones militares, el total de fallecidos en todo Irán asciende a 3.000, aunque las cifras proporcionadas por el gobierno iraní rebajan este número a 1.200. La discrepancia entre los registros oficiales y los manejados por organismos de derechos humanos subraya la dificultad para verificar la magnitud exacta de las pérdidas y el impacto de estos bombardeos en las poblaciones afectadas.

Tasnim consignó que la responsabilidad de los recientes ataques fue atribuida por funcionarios locales a operaciones de Estados Unidos e Israel, una acusación reiterada en el marco de los actuales enfrentamientos. Los daños se han centrado principalmente en zonas de baja densidad demográfica, donde la asistencia médica y la infraestructura para responder a emergencias presentan limitaciones.

La ONG Human Rights Activists in Iran, citada por Tasnim, puso el foco en la gravedad de las pérdidas humanas y en la persistente situación de vulnerabilidad de los habitantes de Lorestán y otras provincias iraníes sometidas a ataques. El conflicto, según datos proporcionados por la organización, ha venido acumulando víctimas desde el inicio de la ofensiva, con un saldo que continúa en aumento conforme progresan las hostilidades.

Autoridades iraníes, reproducidas por la agencia semioficial y HRA, han reiterado llamados a la comunidad internacional para detener la ofensiva y fortalecer la asistencia humanitaria en las zonas más afectadas. Los ataques han alterado las actividades cotidianas y han forzado desplazamientos internos, influyendo en la vida de numerosas familias, especialmente en áreas rurales donde la población queda más expuesta ante la falta de recursos y servicios básicos de emergencia.

Los datos manejados tanto por el gobierno como por ONG de derechos humanos muestran la complejidad del escenario en Irán occidental, donde las ofensivas atribuidas a Estados Unidos e Israel siguen marcando el ritmo del conflicto y presentando desafíos logísticos y humanitarios a la respuesta de las autoridades locales y nacionales. Tal como detalló la agencia Tasnim y confirmó HRA, la provincia de Lorestán se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis, enfatizando la necesidad de atención internacional y soluciones que mitiguen los efectos en la población civil.