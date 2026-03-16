Agencias

Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Huesca, que elevaría a 13 las asesinadas este año

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El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Huesca, que, de confirmarse, elevaría a 13 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.356 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Precisamente, el departamento que dirige Ana Redondo ha confirmado este mismo lunes el asesinato de una mujer por violencia de género en Cantabria.

Por comunidades, hasta la fecha, Andalucía cuenta este año con el mayor número de asesinatos machistas, con tres. Le sigue la Comunidad Valenciana, con dos. Mientras, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra tienen uno cada uno.

El Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis este martes 17 de marzo para analizar los asesinatos por violencia de género que tuvieron lugar en el mes de febrero, según han avanzado fuentes ministeriales a Europa Press. En marzo, de confirmarse este último caso en Huesca, habrían tenido lugar tres crímenes machistas.

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