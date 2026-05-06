1-0. El Tigres UANL vence al Nashville y se clasifica a la final de la Concacaf

Monterrey (México), 5 may (EFE).- Los Tigres UANL del fútbol mexicano derrotaron este martes por 1-0 al Nashville de la MLS para convertirse en los primeros finalistas de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En su estadio en Monterrey, norte de México, el argentino Juan Brunetta convirtió un gol para darle la victoria a los mexicanos, que ganaron la serie por 2-0.

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Los Tigres presionaron en el inicio del juego, pero en el minuto 14 sufrieron la baja por lesión del centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán, una de las bujías ofensivas del equipo, a partir de lo cual los estadounidenses adelantaron líneas y cerraron mejor.

Liderados por el alemán Hany Mukhtar, el Nashville, que eliminó de visita al Miami de Lionel Messi y al América de México, creó peligro, aunque careció de contundencia ante un cuadro mexicano desordenado.

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La segunda mitad comenzó como terminó, con dominio de los visitantes, pero los mexicanos recuperaron la pelota y echaron atrás al rival.

En el 68, Tigres sacó provecho de su dominio. El campeón mundial argentino Ángel Correa le puso un balón a Brunetta, quien con un remate de derecha venció al guardameta Brian Schwake, el 1-0.

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Nashville se volcó al ataque en busca de goles, pero se encontró a un rival bien plantado a la defensa.

En la final del próximo 30 de mayo, el Tigres UANL se enfrentará con el ganador de la serie entre el Toluca mexicano y Los Angeles FC de la MLS, que jugarán este miércoles en Toluca.

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1. Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo, Jesús Garza; César Araújo, Fernando Gorriarán (Juan Pablo Vigón m.14), Marcelo Flores (Diego Sánchez m.46), Ángel Correa, Juan Brunetta (Rafael Guerrero m.82); Rodrigo Aguirre (Diego Lainez m.64). Entrenador: Guido Pizarro.

0. Nashville: Brian Schwake; Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Reed Baker-Whiting, Andy Nájar (Daniel Lovitz m.78); Matthew Corcoran, Bryan Acosta (Shal Mohammed m.69), Alex Muyl (Woobens Pacius m.58), Cristian Espinoza; Warren Madrigal (Ahmed Qasem m.69), Hany Mukhtar. Entrenador: B.J. Callaghan.

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Gol: 1-0, m.68: Juan Brunetta.

Árbitro: Mario Escobar, de Guatemala. Amonestó a Jesús Angulo, Warren Madrigal y Jeisson Palacios.

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Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Copa de campeones de la Concacaf celebrado en el Estadio Universitario de Monterrey, norte de México. EFE

(foto)

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