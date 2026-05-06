1-1. El modesto Recoleta arruina la fiesta a Neymar y su Santos

Asunción, 5 abr (EFE).- El club paraguayo Recoleta arruinó este martes la fiesta al Santos y a su estrella Neymar tras igualar 1-1 y cerca del silbatazo final el partido que les enfrentó por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Sudamericana, frustrando así lo que parecía el primer triunfo del Peixe en la competición.

El Santos, que llegó al choque como amplio favorito, se adelantó por intermedio del propio Neymar, quien definió con categoría y por encima del guardameta Ferreira un balón filtrado por el costado izquierdo a los 41 minutos.

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El tanto impuso justicia y sirvió de bálsamo a un Neymar que festejó el gol con todos sus compañeros, incluido el futbolista Robinho Jr, que hace días lo acusó de haberlo agredido, un hecho por el que el club paulista abrió una investigación.

Esta noche, el exjugador del Barcelona, además del gol, mostró destellos de su calidad, pero en muchos lances se vio fuera de ritmo y lejos de su mejor versión a solo semanas del Mundial 2026, donde los hinchas sueñan con verlo defender la camiseta de la selección brasileña.

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Así, el Santos bailó esta noche al ritmo de Ney: a ratos de manera brillante, a ratos con ideas que el físico no pudo acompañar para terminar de dar la puntilla a un Recoleta que sigue con vida en la Copa.

Solo así se explica que, pese a controlar de manera abrumadora el partido -casi 70 % de posesión y hasta 16 remates totales- el equipo brasileño haya salido sin los tres puntos del Estadio Río Parapití.

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Porque cuando se acomodaba a una victoria por la mínima, el ingresado Fernando Galeano igualó las acciones a los 86 minutos en una jugada de fórmula paraguaya: centro al área que termina con potente remate de gol.

Con el resultado, Recoleta sostiene la tercera plaza del grupo con 4 enteros, 1 más que el colista Santos.

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El argentino San Lorenzo y el Deportivo Cuenca, primero y segundo de la zona, juegan esta misma noche en casa del cuadro ecuatoriano. EFE

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